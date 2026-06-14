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将军澳私楼5月交投增2% 连续3个月破200宗

楼市动向
更新时间：09:32 2026-06-14 HKT
发布时间：09:32 2026-06-14 HKT

港置研究部董事王品弟表示，据港置资料研究部综合土地注册处资料显示，将军澳区30个私人屋苑5月录得213宗注册，较4月209宗增加约1.9%，并连续3个月维持逾200宗水平。鉴于签署买卖合约至递交到土地注册处注册登记需时，4月注册个案一般主要反映3月市况。

LP6及领都交投旺

5月将军澳区30个私人屋苑中，有12个屋苑二手住宅注册量按月录升，15个屋苑录跌，3个屋苑持平；按月录升屋苑中包括LP6录21宗注册，较4月增加9宗；领都录14宗注册，较4月增加7宗。

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