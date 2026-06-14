二手成交趋向市价主导 沙田第一城一年升值21% 天赋海湾获换楼客青睐

楼市交投表现向好，整体呈「价量齐升」趋势，近期吸引不少用家及投资者出动购货，在「笋盘」持续消化下，不少业主随即收窄议价空间，议幅由早前普通提供约5%，近日收窄至3%内，成交趋向市价主导，当中沙田第一城2房476万获投资者购入，原业主持货1年升值21%易手；而白石角天赋海湾靓装海景户，获换楼客斥资2,790万承接。

业主议价空间收窄

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰指，近期整体市况持续正面，市场早前已经消化大批「笋盘」，加上部分业主见市旺，将议价空间收窄，目前交投以中细价屋苑多，主要以2房为主。

另一方面美联高级董事布少明表示，目前经济好转，加上楼市刚需持续，现时交投除中细价上车盘外，近期亦不乏2,000万或以上物业成交个案。布氏又指，由于盘源消耗加快，业主信心增强，议价空间收窄，由以往大约5%收窄至「零议价」至3%内，同时部分准买家为购「心头好」不惜追价入市，故市场亦不时出现反价及追价个案，估计本月二手交投录约5,500宗。

租金创新高 吸引投资者入市

除楼价持续向上外，租金亦创新高，吸引不少投资者买楼收租；中原资深分区营业经理陈廸豪称，沙田第一城52座中层G室，面积304方呎，2房间隔，开价约480万放盘，获投资者议价后以476万承接，呎价约15,658元。以该单位现时市值月租约1.5万计，新买家料可享租金回报率约3.8厘。

据悉，原业主于去年6月以395万买入，持货约1年易手，帐面获利81万或约21%。

天赋海湾海景户2790万成交

美联高级分区营业经理江文达称，大埔白石角天赋海湾7座高层A室，面积1,708方呎，属4房双套间隔，单位设有靓装修，并且可享开扬海景，获换楼客议价后以2,790万「笋价」承接，呎价16,276元。

海日湾持货逾2年升值7%

市场消息指，大埔白石角海日湾II 10座低层P室，面积313方呎，1房设计，原开价480万，新近以460万成交，呎价14,696元。据悉，原业主于2024年3月以430万购入上述单位，持货逾2年后转手，帐面获利30万，单位期内升值约7%。

中原资深分区营业经理吴谦成指，马鞍山海典湾2座中层E室，面积476方呎，最新以736万售出，呎价15,462元，属近期高价成交个案。

