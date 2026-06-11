内地生1.27万租荟朗开放式 原业主租金回报约3.7厘

踏入暑期租务旺季，内地生租赁个案增加。中原分行分区营业经理林志明表示，马鞍山荟朗1座高层A03室，面积238方呎，开放式间隔，议价后以每月1.27万租出，呎租约53元。新租客为内地生，新学年将入读中大，以预先缴付一年租金方式租入单位。原业主于2020年以约413万购入单位，租金回报率约3.7厘。

美联分行首席联席区域经理杨浩然表示，大埔中心23座高层B室，面积约315方呎，获内地生「零议价」承租，呎租约51元，创屋苑近年新高。原业主于2020年以约480万购入单位，现可享租金回报率约4厘。

除内地生之外，不少家长客亦选择于这段时间租楼。港置高级联席董事谭浩智表示，黄竹坑站港岛南岸Blue Coast 1A座中层C室，面积约1006方呎，最新以每月5.85万租出，呎租约58元。

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