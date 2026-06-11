土瓜湾全幢酒店标售 提供99间共居单位 市场估值4.6亿
更新时间：10:39 2026-06-11 HKT
发布时间：10:39 2026-06-11 HKT
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土瓜湾谭公道全幢酒店，由世邦魏理仕及莱坊联合独家代理，现时邀请买家递交意向书，市场估值4.6亿。
提供99个房间
上址为土瓜湾谭公道103至107号全幢酒店，2018年落成，2021年由共居空间品牌Weave Living以3.9亿购入，改名Weave Studios–Kai Tak，2022年开始营运，总楼面面积约30072方呎，共提供99间一或二人共居单位，月租1.3万。市场估值4.6亿，截止递交意向书日期6月30日。
上址坐落谭公道核心地段，距离港铁宋皇台站D出口，步行仅约5分钟。世邦魏理仕香港资本市场部执行董事兼主管甄浚岷表示，近年全幢住宅或酒店受捧，自2025年起录接近30宗成交，大部分买家均计划于买入后改装作学生宿舍。
莱坊香港投资部执行董事林啸东指，现时香港至少要新增55,400个学生宿位才能满足需求，为市场带来庞大且持续性的刚性需求。
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