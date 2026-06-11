Shama Fortress Hill每月180万租出 新加坡财团抢攻学生宿舍市场

香港成为「教育之都」，学生宿舍需求殷切，「过江龙」亦抢占该市场，专营宿舍的新加坡上市公司伟合控股（Wee Hur），刚承租北角Shama Fortress Hill Hong Kong，月租180万，用于经营学生宿舍；另知情人士透露，近期以约7.3亿易手的大角咀One Bedford Place，买家亦是伟合控股相关人士，可谓「又买又租」全方位拓展市场。

提供246个床位

由大鸿辉持有的Shama Fortress Hill Hong Kong位于炮台山英皇道147至151号，楼高19层，项目属服务式住宅，刚由伟合控股以每月180万承租，以总楼面约6.6万方呎计算，呎租约27元，项目提供2房至4房单位，合共246个床位，除了洗衣房外，还提供自修室及健身房。

伟合控股接手物业后，将迅速翻新及招租，抢占商机，目标客为今年9月开学的内地生。

该集团认为本港的学生宿舍是一个蓬勃发展的市场，有见高力香港数字，于2024至2025年度，内地生比例由20%增至40%，2026至2027年度进一步增至50%，直至2028年，预期宿位短缺多达12万，为经营者创造商机。

北角Shama Fortress Hill Hong Kong，以每月180万租出。

项目提供2房至4房单位，合共246个床位。

目标客为今年9月开学的内地生。

斥7.3亿购商厦银主盘

另外，曾由乐风集团持有的大角咀新商厦One Bedford Place以银主盘形式易手，知情人士指，该物业亦由伟合控股相关人士承接，作价约7.3亿，呎价逾5000元。

大角咀One Bedford Place位于必发道100号，楼高29层，2024年落成，地盘面积约10043方呎，以地积比14.4倍计算，总建筑面积约144620方呎，若以易手价约7.3亿计算，呎价5050元，该厦地下至2楼为商舖楼层，3楼设空中花园，三楼以上则为商厦用途。此外，大厦另设合共69个私家车车位、5个电单车车位及5个轻型货车装卸位，部分配备快速及超级充电设施。

大角咀One Bedford Place早前易手，买家亦是伟合控股相关人士。

该项目由乐风集团收购旧楼重建，2018年以2.7亿收购必发道100至106号，随后斥2.43亿收购必发道108至114号，两次共涉资逾5.1亿，并于2024年以逾4.14亿完成补地价。换言之，收购价连同补地价计算共逾9.2亿，若计及起楼成本及利息，料总成本逾16亿。

新加坡上市公司伟合控股承租北角服务式住宅，其相关人士亦购入大角咀商厦，进军学生宿舍市场。

相关文章：乐风大角咀One Bedford Place7.3亿将售 新加坡财团接货 拟改装学生宿舍