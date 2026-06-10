尖沙咀金巴利道地舖1600万售 长情业主沽货 40年升值5倍

尖沙咀金巴利道一个地舖，建筑面积约2000方呎，以1600万易手，呎价8000元，原业主持货40年，物业升值4.6倍。该舖位由投资者承接，料回报逾6厘。

上址为金巴利道46至48号低层地下及地下入口舖位，建筑面积约2000方呎，业主早于两年前以意向价约3000万放售，随后一再减价，最新以1600万易手，呎价8000元，现时由韩国料理店承租，月租约9万，以易手价1600万计算，料回报逾6厘。

租户进驻逾10年 长情业主持货逾40年沽货

该名租户早于逾10年进驻，属长情租客，该店熟客多，舖位外亦提供空间供顾客等位，同区罕见。

原业主为长情业主，早于1986年5月以268万购入舖位，持货逾40年帐面获利1332万，物业升值5倍。该物业位处尖沙咀二线街道，附近拥有不少酒店，带动区内人流。

永安广场相连单位3554万售

尖沙咀区商厦连录买卖，永安广场4楼4及5室，建筑面积分别1351及1800方呎，合共3151方呎，以3554万易手，呎价约11279元，原业主于2023年5月以约7247万购入，持货3年帐面蚀让3693万，幅度50%。新买家为青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事兼副总经理秦靖博及相关人士。

尖东南洋中心第1座8楼1、2及3室，建筑面积分别为4337方呎，1527方呎，以及2626方呎，合共约8490方呎，另连同层S1士多房，以6164万易手，呎价7260元。

原业主日资公司为影印机生产商京瓷香港投资有限公司，早于1983年以近898万购入物业收租，2004年开始自用1及2室，3室则维持出租，今番交吉出售，持货约43年帐面获利逾5266万或5.86倍。

铜锣广场21年贬值82%

另外，铜锣湾区内㓥场铜锣广场2楼3室，最新以20万易手，原业主早于2005年10月以113万购入上址，持货21年帐面损失93万，期间物业贬值82%。

原业主为长情业主，早于1986年5月以268万购入舖位，持货逾40年帐面获利1332万，物业升值5倍。

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