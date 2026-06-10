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中环唐楼顶层特色户银主盘325万拍出 4客抢高20%

楼市动向
更新时间：10:28 2026-06-10 HKT
发布时间：10:28 2026-06-10 HKT

环亚昨举行拍卖会，推出58项物业供竞投，该行发言人表示，是次拍卖成功吸引约80至100人出席，并于即场拍出5项物业，最瞩目为中环铁行里12号顶层户银主盘，面积288方呎，附233方呎天台，银主开拍价270万，获4组客抢高55万或20%，以325万拍出，呎价约11285元。

即睇中环铁行里12号顶层户：

西营盘正街32号低层业主盘，面积约417方呎，开拍价310万，获2组客抢高10万或3%，以320万拍出，对比银行估价的420万低100万或约24%，呎价约7674元。

长洲北社新村92E号一个单位，建筑面积350方呎，业主开价115万推拍，获2组客抢高23万或20%，以138万拍出，建筑呎价约3943元。

同场亦拍出西营盘锦华大厦低层D室写字楼银主盘，面积约672方呎，叫价399万拍卖，获2组客抢高19万或5%，以418万拍出，呎价6220元。另外，葵涌星星中心低层01储物室，面积157方呎，属业主盘，开拍价60万，以78.5万拍出，呎价5000元。

相关文章：深水埗米兰轩特色户150万拍卖 低银行估价逾6成

 

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