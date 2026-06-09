尖沙咀瑞生嘉威酒店3.7亿易手 「木器大王」傅氏家族沽货 每个房间作价487万

近年酒店受追捧，有业主加入沽售行列，尖沙咀加连威老道瑞生嘉威酒店，刚以约3.7亿易手，物业由「木器大王」傅氏家族发展，帐面录轻微蚀让，新买家以别府拉面相关人士呼声高。

上址为加连威老道29A号瑞生嘉威酒店（Soravit on Granville），占地约3800方呎，楼高17层，总楼面约45345方呎，涉及76间房，以易手价3.7亿计算，呎价约8160元，每个房间作价487万。

尖沙咀加连威老道瑞生加威酒店，刚以约3.7亿易手。

原业主为「木器大王」傅氏家族，于2006年以逾3亿购得项目前身的5层高旧楼，多年后决定重建，于2017年中落成酒店，楼高17层，地下设有商舖。当时1至2楼曾由傅家经营泰国餐厅，3至17楼为酒店，酒店以泰式为主题，放置特色泰国及文化画作，当年建筑费逾1亿，连同购置旧楼成本，总投资额逾4亿，尽管现时在淡市出售，惟多年来收租可观，帐面录得蚀让，实际则有获利。

酒店于2017年落成，当时1至2楼曾由傅家经营泰国餐厅，3至17楼为酒店。

该酒店地舖多年来由不同连锁店承租，2017年9月酒店落成后不久，地舖首名租客为屈臣氏，月租20万，以面积约2052方呎计算，呎租97元；近年，该地舖则由便利店承租，市场消息指月租约15万。

酒店以泰式为主题，放置特色泰国及文化画作。

投资者邓启明呼声高

知情人士表示，上述酒店买家为别府饮食集团其中一名股东邓启明相关人士。

邓氏近年活跃于市场，去年9月斥资2.72亿购入尖沙咀弥敦道176号THE NATE全幢，总建筑面积约3.2万方呎计，呎价约8500元，该厦提供71间房间。原业主施罗德基金早于2016年以5.3亿买入该全幢物业，帐面贬值约2.58亿，持货9年贬值约49%。

近年沽数物业共涉额5.7亿

「木器大王」近年来沽售数项物业，连同上述酒店，合共套现约近5.7亿。沽售物业包括尖沙咀山林道13至15号5个旧楼单位，合共约2068万，柯士甸道108号耀基大楼全幢作价约1.5亿，同区力宝太阳广场商厦单位涉资约4257.5万，以及旺角太子弥敦道巨舖作价约8600万。

相关文章：「木器大王」傅世彪家族1.5亿沽柯士甸道商住楼 5年劲蚀1.7亿

