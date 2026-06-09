麦当劳卖舖｜麦当劳1.1亿沽鲗鱼涌栢蕙苑地舖 持货37年 累沽8舖 套现近7亿

跨国连锁快餐店美国麦当劳持续出售舖位，最新以约1.1亿元沽出持有长达37年的鲗鱼涌英皇道1060号栢蕙苑高层地舖。麦当劳总公司自去年10月至今累计沽出8个自用舖，套现约6.936亿元。

麦当劳卖舖｜1989年1.5亿元买入自用

上述成交舖位为鲗鱼涌英皇道1060号栢蕙苑高层地下1号舖，总建筑面积约7799方呎，新近以1.1008亿元沽出，呎价约1.4万元。消息指，新买家为本地投资者，2021年曾投资工商舖物业。据了解，是次连麦当劳租约出售，现时租金约29.4万元，新买家可享3.2厘回报。

鲗鱼涌栢蕙苑购物商场外貌。

麦当劳餐厅早于1989年以1.5亿元买入栢蕙苑高层地下及低层地下部分舖位，主要用作分店及配套用途。2021年6月，麦当劳将栢蕙苑商场高层地下2号舖，出售给投资者陈韵云，涉资2.6亿元。该舖建筑面积约22527方呎，其后舖位被分间2个商舖，分别租予惠康及寿司郎，是次出售则为麦当劳的最后自用部分。

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麦当劳卖舖｜分阶段「全线卖舖」

美国麦当劳总公司于去年中部署悉数出售香港的23个舖位，市值约30亿，已先后售出元朗、旺角、大角咀及铜锣湾等分店。今年麦当劳续沽民生区自用舖位，包括以9,350万元沽美孚万事达广场舖位，持货38年升值2.4倍。至今麦当劳已累沽8间舖，合共套现约6.936亿元。

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麦当劳总公司回应，位于芝加哥的麦当劳总公司定时审视其持有的物业，并不断优化其房地产组合。总公司将会出售数个位于香港的物业，而相关物业的餐厅营运将不会受到影响。



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