华懋逾19亿购北角台 每呎楼面地价1.1万

新盘销情持续炽热，发展商积极增加土地储备，华懋宣布成功斥资逾19亿，购入北角台住宅用地，平均每方呎楼面地价约1.1万。

华懋主席及独立非执行董事白礼仁表示，是次收购反映集团对本港市场前景的信心，以及稳步优化资产组合，集团将持续在合适时机审慎物色具长远发展潜力的项目。

区内罕有具规模住宅地

华懋执行董事兼行政总裁张利民补充，北角台属集团在港岛的投资布局带来策略性补充，亦与集团专注核心地段、稳健拓展的发展策略一致。集团将继续按既定步伐推进投资及业务发展。

集团指出，北角台属区内罕有具相当规模的住宅用地，拥有良好发展条件及规划弹性，为集团港岛投资组合增添一项策略性资产。

资料显示，北角台位于北角台1号，现为一幢于1983年落成、楼高22层的住宅大厦，现时提供约168伙。

业主今年4月推出市场招标，于上月底截标，据悉获得多间财团入标，最终华懋成功以逾19亿购入。若以地盘面积约2.3万方呎计算，项目可建楼面约18万方呎，即平均每方呎楼面地价约1.1万。

华懋近年积极增加土地储备，除上述购入的北角台住宅用地之外，集团去年11月以24.75亿，投得荃湾永顺街住宅地皮。

地皮项目地盘面积约7.01万方呎，涉及可建总楼面约43.48万方呎，料可提供790伙，若以购入价计算，平均每方呎楼面地价约5692元。