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美联黄建业上调全年成交预测 料全年楼价升15%

楼市动向
更新时间：18:33 2026-06-08 HKT
发布时间：18:33 2026-06-08 HKT

美联集团主席黄建业于今日集团股东会后前瞻最新楼市走势，指出本港楼市在上半年表现明显强于预期，无论新盘或二手市场均录得量额齐升，楼价更出现显著反弹，反映市场复苏动力持续增强，因而调高全年的住宅物业成交预测，全年楼价升幅料可达约15%，贴近年初的预测区间上限。

黄建业指出，尽管外围地缘政治局势升温，楼市仍展现出极强韧性，上半年楼价升幅超越预期，并跑赢多个主要资产类别，反映楼市动力持续增强。今年以来楼价已上升约9.29%，期内金价升幅已蒸发，恒生指数则仍低于去年底水平。在众主要投资板块之中，住宅楼价升幅一枝独秀，显示资金正持续流入住宅市场。成交表现同样优于预期，无论新盘或二手住宅市场交投均畅旺。

黄建业指出，本轮楼市升势主要由资金重新配置及实质用家需求共同带动，投资者及「新香港人」入市步伐加快，令市场竞争加剧，不少本地买家因应市况转变而加快入市决定，进一步推动成交表现持续向上。全年一手成交量由原先预期2.2万宗上调至2.3万宗，二手成交由5万宗调升至5.7万宗。

有别于过往楼市上升周期，黄建业认为现时最健康的一点是，未来房屋供应仍属充裕，虽然私宅潜在供应量由高位回落，但未见明显短缺。这样有助避免市场出现过热失衡，亦令楼市可在较稳健的基础上逐步上行。

随著港楼重回上升周期，「香港楼价全球最贵、最难负担」再度成为市场焦点。黄建业认为，香港楼价高企其实是国际金融中心的地位之反映，放眼全球主要金融城市，置业门槛普遍高企。他续指，香港的优势在于房屋政策具备长远规划，并建立清晰的置业阶梯，由公共租住房屋、资助出售房屋以至私人住宅及豪宅市场，为不同阶层提供向上流动的机会。

黄建业认为，在楼价已明显回升的背景下，置业决策更需保持理性，从自身能力、市场状况及风险承受三方面作出全面计算。若「计掂数」，对后市具信心且具备足够承担能力，可考虑把握时机入市。

黄建业表示，现时楼市另一特点是工商舖表现相对落后于住宅市场，商用物业市场复苏步伐相对缓慢。他指出，工商舖表现某程度上反映本港整体经济结构变化。目前金融业发展活跃，带动核心商业区优质写字楼需求上升。在三大板块之中，睇好中区写字楼复苏步伐相对较快，区内甲级商厦空置率逐步回落，租售价格见底，未来具回升空间。相对而言，东九龙写字楼市场则受制于供应较多，预计价格短期内仍将维持横行。

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