200呎单位换冷气 索价逾10万天价 业主疑「被㓥」 验楼师予3大自救方法

踏入夏季，冷气机一旦故障往往令业主大为头痛。近日，有业主在网上大吐苦水，指家中分体式冷气室外机损坏，竟面临高达10多万元的天价费用，认为极不合理。资深认证验楼师赖达明（明哥）则向《星岛头条》表示，该索价「非常惊人」，建议业主可与承办商磋商，或促请管理处推荐更多承办商，以市场竞争的方式降低报价。此外，明哥提供3大途径供业主申诉，又提醒准买家在入手新单位前，需考虑清楚未来可能的维修成本，以免支付额外费用。

强制吊船加天价报价 业主感被「宰割」

据该名业主在Threads上透露，单位实用面积为200多方呎，近日家中「一拖二」分体式冷气室外机损坏，连同两部室内机需进行更换，但更换冷气过程困难重重。他表示，屋苑管理公司不允许搭棚，强制要求必须使用吊船进行维修。此外，管理公司推荐的承办商报价惊人，单是一部冷气机便索价6万元，且不接受业主自备冷气机；而租用吊船的费用亦高达3万元。

业主续指，条款中更列明一项取消费用，即使因为雷暴等恶劣天气而被迫取消吊船作业，业主仍需支付5,000元的取消费。他直言，更换冷气总共却要花费10几万元，整个过程极不合理，感觉被多方联合「宰割」。

住户热议：宁愿卖楼亦不维修冷气

业主发布相关经历后，随即引起大批住户共鸣，有人直言，这类天价维修费在新型屋苑并不罕见，甚至形容该名业主6万元的报价「其实唔贵」。他分享身边朋友的夸张案例，指其朋友的屋苑换一部冷气竟高达12万元；若业主尝试聘请外判公司接手，更会面临诸多「魔鬼细节」阻挠。最终，该名朋友为免日后再受折磨，选择在第二部冷气损坏前将单位卖出。

验楼师：6万报价或包含装修工程

根据上述业主情况，记者致电两位冷气维修师傅查询，其中一位表示，6万元一部冷气机算比较贵；另一位则解释，「维修外机风险大，若装后1个月有问题，出外墙检查时又要聘请吊船公司，因此承办商一定会报价较高，留一笔钱方便后续工作。」

除此之外，明哥亦直言，「200呎单位的冷气匹数不会很高，市面买一部都是1万多元，这个价钱的确是天价。」不过他认为，该6万元报价有机会包括其他装修工程，他提醒，更换分体式冷气的费用不只是简单换机，因为连接室外制冷机与室内送风机的喉管，常被藏于假天花、木壳或墙身内，在更换时，师傅可能需要清拆这些装修，完工后再重新还原。因此，他建议业主与承办商协商沟通，这些工程是否包含在6万元的报价内。

至于吊船成本，明哥表示通常为1万多元至3万元不等，且受多种因素影响；搭棚费用则一般需数千元。今次个案费用高昂，关键在于管理公司不准搭棚，且可能需「外聘」吊船，而非使用大厦本身的吊船，导致成本更高。

业主可循3大途径申诉

面对不合理的天价维修单，业主并非只能「任人宰割」。明哥建议业主可循以下途径自救：

1. 联络业主立案法团： 吊船属公用设施，收费不合理会影响所有业主。业主应主动向法团反映，要求法团介入，与管理公司商讨降低费用，并引入更多承办商以增加竞争，打破垄断。

2. 向民政事务处求助： 若与管理公司或法团协商无果，业主可向负责大厦管理事务的民政事务处求助，要求介入协调，审视收费及整个维修程序的合理性。

3. 向物业管理业监管局投诉： 如果怀疑管理公司在过程中存在严重疏忽或不当行为，可向物业管理业监管局投诉，要求调查管理公司在管理过程中是否有失职之处。

如果怀疑管理公司在过程中存在严重疏忽或不当行为，可向物业管理业监管局投诉，要求调查管理公司在管理过程中是否有失职之处。

近年制冷机位置有3大改进设计

为了改善工人在外墙检修的危险与困难，明哥指出屋宇署已制定多项法规。近年新落成楼宇的设计，已普遍将冷气室外机安置于更便于维修的位置，大大提高了维修效率并降低了业主的负担。他提到现时主要有以下三种改进设计：

1. 维修窗和冷气机平台设计

设计上预留通道，工人可通过单位内的维修窗（例如从厨房或浴室的窗户）直接爬出冷气机平台进行工程，不需要搭棚或吊船。

2. 露台天花板设计

适用于设有较大露台的单位。将制冷机收纳在容易触及的位置，例如安装在单位露台的天花板上，工人只要在露台工作即可维修。

3. 「三合一」露台设计

将露台、工作平台和冷气机平台合并。制冷机直接放置在露台上，而不需要悬挂在大厦外墙，维修人员可直接站在露台上进行维修和检查。

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