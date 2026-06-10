工厦推「24小时工作间」热卖 标榜入场费低于300万 测量师教厘清法定用途

近期楼市除住宅热卖外，工厦交投亦转趋活跃。部分标榜「24小时开放」的新式工作间，因入场费不足300万元而备受追捧，吸引用家及投资者扫货。地产代理监管局（地监局）早前发出公告，提醒准买家入市前务必保持谨慎，需了解住宅及非住宅物业在销售及用途等方面的差异。有测量师接受《星岛头条》访问时强调，准买家切忌单凭宣传字眼或物业名称作决定，需要审视官方文件、间隔设及进行严格查册。

法例规定工厦单位不能居住

近日有工厦项目推出「24小时工作间」，单位建筑面积介乎约300至500方呎，并设有独立洗手间。项目大部分单位定价低于300万元，折合呎价仅约6,000至7,000元。业界指出，由于单位售价远低于一般住宅，成功吸引本地用家、投资者以至内地客青睐，至今累积沽出逾百伙。另外，据悉该盘租赁市场活跃，亦标榜24小时工作间及设置睡床等，以至近日已累积租出逾200伙。不过根据本港现行法例，工厦单位绝对不能作居住用途。

近日有工厦项目推出「24小时工作间」，单位建筑面积介乎约300至500方呎，并设有独立洗手间。（示意图）

首看三大官方文件 厘清限制

泓亮咨询及评估董事总经理张翘楚表示，要厘清物业属「住宅」还是「非住宅」，最基本是审视三大官方文件：地契、规划大纲图及入伙纸。他指，准买家可在土地注册处购买查册文件，在「物业资料」部分查看地段用途，除部分极旧的地契未有特定用途限制外，一般地契上都会列明地段属「工业用途」（Industrial Use）抑或「私人住宅」（Private Residential）。

至于规划大纲图，住宅与工业物业的规划通常泾渭分明，极少出现将住宅地划作工业用途的情况。他补充，虽然规划大纲图列明的用途未必与现状百分百相符，但日后任何改建均须符合规划要求。

此外，准买家可透过地产代理或卖方索取屋宇署发出的「入伙纸」，皆因入伙纸会明确标示物业落成时的核准用途，是极具参考价值的官方指标。

张翘楚表示，要厘清物业属「住宅」还是「非住宅」，最基本是审视三大官方文件：地契、规划大纲图及入伙纸

留意间隔特征 按揭成数现端倪

张翘楚又指，新型工业物业在开则上，通常极难做到户户皆设独立洗手间、淋浴间或厨房，亦甚少附设露台，与一般住宅设计有显著差异。

按揭方面，一般住宅按揭成数可达七成，细价楼更可承造高达九成按揭。相反，非住宅物业的银行按揭成数相对较低，通常上限仅为五成或以下。他特别提醒，若遇到财务公司与发展商合作，为非住宅物业提供极高成数按揭，准买家便须提高警觉。

若遇到财务公司与发展商合作，为非住宅物业提供极高成数按揭，准买家便须提高警觉。

善用查册系统 实用面积成关键

针对新盘销售，张翘楚指出工商物业并无规定必须如一手住宅般提供售楼说明书（楼书），买卖时亦甚少以「实用面积」作计算及定价基准。普通市民最简单的自保方法，是登入「一手住宅物业销售资讯网」查阅；若该楼盘属受规管的住宅，必定能在网站找到相关售楼资料，若遍寻不获便需小心。

另一个简单方法，是透过差饷物业估价署网站付费查询，取得物业实用面积资料他指，非住宅物业是无法查阅相关数据，由此可引证物业法定用途。

地监局强烈建议准买家在作出购买决定前，慎重考虑所有相关资料，如代理仅代表卖方、还是同时代表双方。

地监局吁核实重要资讯

事实上，地监局月前已发出公告提醒公众，强调一手住宅销售受《一手住宅物业销售条例》严格规管，卖方必须透明地披露楼书、价单、销售安排及成交纪录册等资讯；相反，商厦或工厦等非住宅物业则不受此例规管。局方建议准买家按物业种类，要求代理或卖方以书面形式提供相关资讯。

地监局强烈建议准买家在作出购买决定前，慎重考虑所有相关资料，如代理仅代表卖方、还是同时代表双方；另外应核实物业的法定用途、确认楼面面积、以及物业是否受《一手住宅物业销售条例》所规管等。若持牌地产代理或持牌营业员在服务过程中作出虚假陈述，可向监管局投诉，同时应按需要咨询律师、测量师或金融机构等专业意见。

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