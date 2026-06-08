葵涌iCITY二期累沽10个单位 至今累积沽105伙

金朝阳集团发展的葵涌全新数码工业地标iCITY二期24小时工作间，项目至今累积沽出105伙，套现金额约2.89亿。发展商现正部署于短期内限量推出连约单位发售。代理预计，项目呎租可达约25至30元水平，回报率料达4厘以上。

回报率料达4厘以上

项目最新录一宗超高层成交，建筑面积约422方呎，以约300万成交，呎价约7114元，采用45天成交期付款，买家为一名年轻美容技术公司老板，于区内租用传统工厦，有见iCITY二期配备内置洗手间，景观开扬，迅速决定将工作室「升级」，由租客转业主。iCITY二期售价介乎200万至300万全新工作间尤受捧，仲量联行项目策略及顾问部资深董事李远峰表示，用家及投资者对优质工业空间强劲需求，不少企业用家购入工作间以提升工作环境。

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