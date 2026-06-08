品牌进驻中环前作重新「定位」 高力王悦君：「过江龙」带动核心区舖市

近年核心区舖租大跌后，市场百花齐放，国内国外不同背景的商户纷进军香港，高力香港企业客户服务董事王悦君表示，香港市场独具魅力，吸引「过江龙」到来，吼准中环、铜锣湾、尖沙咀等核心区，带动了舖市，过程历经探索与磨合，有内地品牌在进驻中环之前，率先作重新定位及塑造。

访问言论重点 香港独具魅力，吸引各地「过江龙」到来

策略性的包装，创造「全新的可能」

舖市在奢侈品退潮后，找到新「踏脚石」

租金回归合理水平，降低品牌试水风险

「落差」反而成为契机

王悦君指出，核心区舖租大幅回落，打开了零售业「百花齐放」新格局，昔日被连锁钟表店、药房主宰的核心地段，迎来不同风景，过往想像不到的，纷在铜锣湾、中环及尖沙咀等出现。身为租赁代理，面对挑战之一，就是品牌原先定位与香港市场的落差。举例说，其中一个内地餐饮品牌，以草根阶层为目标，换句话说「档次不高」，与香港商业区消费环境及客户群，看似格格不入。

高力香港王悦君表示，香港市场独具魅力，吸引各地「过江龙」到来，带动核心区舖市。

然而，落差反而成为契机，她们与品牌紧密合作，从企业形象、产品展示、店舖设计等，作重新塑造，结果，那品牌从地道乡村，走进繁华闹市，成功俘虏区内商业人，笔挺「西装友」，衣着光鲜的「西装友」及白领俪人纷排队享用，形成有趣画面。结果，凭着创意与勇气，质朴变得耀眼，在「大场面」大放异彩，品牌至今经营逾两年，其门如市，站稳阵脚。

她强调这种「跨界」转型，不仅成功改变品牌既有的市场印象，反映透过策略性包装，创造「全新的可能」！

从地道乡村走进繁华闹市

她续表示，香港市场凭借独特魅力，持续吸引各地商户进驻，舖市在奢侈品退潮后，找到新「踏脚石」，虽然舖租大跌，但基础趋向健康，租金回归合理，降低品牌试水风险，零售不再单一，核心区兼容国际化与本土活力，业主租客「双赢」。

近年除了各地食肆云集香港，首度来港的时装饰物店亦多不胜数，内地以「男人的衣柜」定位的海澜之家登陆中环，内地女装品牌W.Management落户铜锣湾Fashion Walk，日本专营珠宝手袋二手货的OTAKARAYA，进驻佐敦弥敦道旺段。

王悦君说，逛商场多加观察，可了解人流、顾客消费行为及商户经营情况。

1500至2000方呎舖受捧

高力香港数据显颢示，现时，舖位租赁需求集中地段优越、中等面积，介乎1500至2000方呎的舖位最受捧。零售市场2026年初持续改善，电子产品及耐用品强劲需求，珠宝钟表类别亦持续向好。

「慢慢建立敏感度」

高力香港企业客户服务董事王悦君，于2022年开始涉足舖位租赁，至今短短四年，然而，她促成租赁范围广阔，由传统客户至新兴行业，涉及月租银码，由区区几万元至逾百万大交易，她表示，要洞悉市况，就要经常落区，到各区地舖及商场观察，了解实际人流、顾客消费行为及租户营运表现，再将「实际观察」结果，对照「纸上数据」，不能单一依赖一项，从而看到「一个崭新的模样」，慢慢建立敏感度，提升对市况的判断力。

「纸上数据」包括租金、销售额及人流数字，除了细看数据外，不可或缺的就是「交流」，向商户了解真实情况，遇有不明白，尝试多加观察及找寻答案外，把握交流及发问的机会。

线上线下互补发挥效力

作为年轻的代理，她并不单一看重「线上」，反而认为「线下」极其重要，两者互补，发挥最大效力。市场消息指，她成功将一些「线上」行业，带到「线下」来，位于旺角花园街的「得物」，就是她引进来港。根据公开资料，「得物」原名「毒」，2015年成立，最初是运动鞋资讯运用，2017年引入交易功能，2020年改名「得物」，现时是专注潮流商品交易及生活方式的电商平台。

除了新兴行业外，早前星展银行承租尖沙咀弥敦道50号旺段，巨舖面积逾1.5万呎，亦是王悦君所促成的。此外，著名连锁店和府捞面，以及中国门店最多的连锁咖啡品牌瑞幸咖啡，来港拓展业务，王悦君亦有份促成舖位租赁。