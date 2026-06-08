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香港楼市的大输家｜汤文亮

楼市动向
更新时间：10:31 2026-06-08 HKT
发布时间：10:31 2026-06-08 HKT

有老友问我，楼价与高峰期仍低逾20%，是否那些以亿亿声蚀让的炒家是大输家，其实，有赚才可以蚀，如果以往没有赚钱，又边度会有咁多钱蚀。

不过，相比最鼎盛的时期，炒家可以说是大输家，但相比他们最初开始投资时，炒家只不过是赚少咗，仍然可以说是赢家，不是输家。

轻资产买家输清欠债

有人话那些买㓥场舖的人，舖价可能只得返4%，一定是大输家，老实说，只剩4%，想唔系大输家都唔得。不过，好彩银行唔做㓥场舖按揭，所以，就算只得4%，都不是负资产，唔算是大输家，因为有不少业主的物业即使下跌40%，但由于他们借贷大多，资不抵债，变成负资产者，损失比㓥场舖业主为多，不过，他们仍然不是大输家，真正的大输家是他们连知道都唔知道自己做了大输家。

近日爆出一单轻资产新闻，我认为那些投资轻资产的人才是大输家，因为他们除了损失全部投资之外，仲欠落一身债，而且可能是别人的债，原因是他们在投资轻资产的项目上签了私人担保，银行一定会穷追猛打，别人的债他们都要孭上身，究竟损失有几多，真系要等到埋数才知道，就算唔使损失，一定会吓餐懵。

老实说，那些买轻资产的人就算赢都唔会赢好多，输就竟然搞到咁大镬，仲唔系楼市大输家。

汤文亮
纪惠集团副主席及行政总裁

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