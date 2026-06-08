世茂旗下东涌喜来登酒店拟由银主接管 放售3年 减价仍未售出

彭博引述知情人士称，世茂集团的一群债权银行正准备接管集团旗下东涌喜来登酒店及福朋喜来登酒店（下称东涌酒店），贷款方已为接管人就接管物业进行深入磋商，以加快出售及收回资金，相关计划自去年底启动。

曾叫价至65亿

世茂曾于2023年3月委托代理放售东涌酒店，叫价60亿至65亿，惟一直未有出售，去年1月，酒店连同基座商场湾景荟更减价至45亿求售，不过，至今仍然未找到买家。

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当时销售代理曾标榜，政府大力推动机场城发展，多个新发展项目包括11 SKIES、亚博二期及游艇港湾将相继落成，并有新交通基建连接东涌、航天城与港珠澳大桥香港口岸，将会直接带动区内酒店住宿需求。

世茂持有80%权益的合资公司于2014年10月投得项目地皮，作价18.3亿，可建总楼面61万方呎，酒店占13.9万方呎，提供1219间客房，为全港第二多客房的酒店。

世茂集团创办人许荣茂，其私人持有的中环中心6层楼面，于今年4月，售予星展银行，作价26.19亿，楼面总面积约151934方呎，呎价约17,239元。

许荣茂2017年11月以私人名义购入价，每呎约3.3万，帐面大幅贬值约48%。星展银行于该厦持有的楼面增至14层，成为该厦最大业主。