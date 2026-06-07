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新盘货尾单日沽30伙 洪水桥#LYOS复式1214万成交

楼市动向
更新时间：09:11 2026-06-07 HKT
发布时间：09:11 2026-06-07 HKT

新盘货尾昨单日沽约30伙，长实发展的洪水桥新盘#LYOS再沽出复式C座28号单位，面积779方呎，另有198方呎地下花园、1楼平台及306方呎天台，以1,214.8万成交，呎价约15,594元。买家选用「复式9成按揭付款计划」，首23个月每月供款约9,000元，期间毋须入息证明及压力测试，能够灵活配合买家的资金安排。

长实营业部高级营业经理梁焯铿表示，楼市基调越趋巩固，准买家决定时间更快。项目已连续2日录得成交，现仅余最后3伙复式连花园户待售。

Wetland Seasons Bay招标沽2伙

新地发展的天水围Wetland Seasons Bay系列以招标方式沽2伙，其中2期别墅RV8的1楼A室，面积795方呎的4房户，成交价991.53万，呎价12,472元。而3期6A座9楼A7室，面积406方呎的2房户，以780万连1个车位成交，呎价约19,212元。

栢傲庄III一房926.3万售出

新世界与港铁合作发展的大围栢傲庄III销情持续，再售出8B座47楼F室，面积359方呎，采1房开放式厨房设计，享开扬内园景致，以926.3万成交，呎价25,802元。

据了解，买家为新香港人，比较各区多个新盘后，最后钟情项目位处港铁大围站上盖，交通四通八达，基座亦附设设大型商场，生活所需一应俱全。栢傲庄系列重推以来累计售出374伙，套现逾61亿。

维港汇I再录成交 呎价2.36万

信和、会德丰地产、嘉华及爪哇合作发展的维港汇I新录成交，为3B座19楼H室，面积277方呎，以655.65万成交，呎价23,670元。

会德丰地产旗下楼盘连沽4伙，单日套现逾3,972万，包括启德合资现楼项目MIAMI QUAY I录3宗成交，如2座19楼A室，面积487方呎，属2房连储物房户型，采开放式厨房设计，成交价1,237.4万，呎价25,409元。

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