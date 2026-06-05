恒基古洞项目批预售涉682伙 美联：新盘热卖货尾量持续呈跌势

地政总署公布上月预售楼花同意书文件，合共4个项目获批预售，共涉及1356伙，除恒基牵头发展的首岸2及4期外，同系古洞项目亦获批预售；新申请方面只有新地西沙SIERRA SEA 第 2C（2）期，共涉及552伙。

区内已有3盘获准预售

预售楼花同意书文件显示，相隔1个月（上月为零批出）再有新盘批出预售，古洞为短期内新盘推售焦点所在，恒基位于乡梓路25号项目亦于上月正式获批预售，共提供682伙，即区内连同会德丰地产的乡梓路23号第1及2期，即合计已有3盘获准预售，共涉及1463伙。

上月4项目获批涉1356伙

另由新东地产，即远东及兰桂坊集团合作发展的西贡181号项目亦于上月获批预售，共提供26伙，上述4盘共涉及1356伙。

新申请预售的项目只有新地位于西沙湾SIERRA SEA第2C（2）期，共提供522伙，与4月份录得2个项目申请共涉及666伙，按月减少21.6%。

美联分析师岑颂谦指出，5月份共有4份私人住宅项目获批预售，共涉及1356个单位，创近半年新高，令已批但未售楼花的私宅单位按月仅轻微上升约4%至6224个单位，较2024年2月高位19796伙，大幅减少接近69%。

岑颂谦续称，今年新盘表现强劲，一手成交量连续3个月超越2000宗水平，为近7年来最旺。在新盘热卖下，货尾量持续呈跌势。

据统计，5月份累积货尾量录17132伙，按月减少近2%，而今年首5个月累减约6.8%，较去年1月高位约2.31万伙，大幅减少近26%。由于上月批出多，新增申请减少，整体已申请预售但尚未批出的单位，由4月份的10620伙，回落至上月的9786伙，按月减少8.5%。

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