月入5万港女宁租住深圳北 无惧3小时通勤 最开心「一出关口似放假」｜租盘Million

港人北上消费成风，更有年轻上班族索性选择「深圳居住、香港返工」，以通勤时间换取生活空间与质素。现年29岁、从事顾问工作的香港女生Molly（化名），便是深港通勤的其中一员。她接受《星岛头条》访问时表示，当初为减轻在香港居住的压抑感，与另一半毅然决定北上生活，3年已在深圳租住过3个居所，经历过罗湖、福田及深圳北的租楼体验后，更直言未来有意在内地置业及买车。

生活节奏放慢 治愈焦虑

Molly月入约5万元，之前曾在新界西居住，坦言3年前在疫情期间的生活太压抑，另一半甚至患上焦虑症，加上两人渴望养宠物，于是决定北上寻找更大居住空间。两人搬家后情况亦大为好转，她指「地方大了，可以实行养小动物计划，生活得好开心。最舒服的感觉是，一出关口会觉得好似放假去咗第二度」。

称现在居所媲美元朗YOHO

对于不少有意北上租楼的港人，邻近关口区域往往是首选。她指出，罗湖区虽然交通最方便，但若以7,500元（人民币，下同）预算，只能租到约600呎的复式单位，且「无厨房、无房间」；至于福田区，要租住两房单位预算需提高至8,500元，并曾遇过卫生欠佳及鼠患问题。

经过多番比较，她目前以约7,500多人民币租住深圳北近千呎的三房单位。她又指，区内以约7,500至10,000元的租金，便能租到900多呎、间隔3至4房的单位，「我住的地方一下楼就是商场，附近有医院、亦有地铁，完全等于住元朗YOHO楼上的感觉。」Molly还表示，该区屋苑簇新干净，设有人脸识别门禁，外卖及快递可直达单位门口，更有专属管家提供洗被、洗地毡等服务。屋苑楼下设有健身室及儿童游玩室，配套与香港大型私楼无异。此外，她看好该区邻近高铁站及兴建中的万象城，认为具备一定投资及升值潜力。

每月交通费2500元 往返3小时

对Molly而言，「深港通勤」最大的成本莫过于时间与车资。她透露，她工作地点遍布港九新界，每日往返通勤时间约3小时，在公司没有交通津贴的情况下，每月车资约2,500元。为节省成本，她会购买高铁套票以获取优惠；若不坐高铁，则会选择乘搭东铁线，来回车资约63元。即使遇上恶劣天气或高铁满座，她亦会提早一日买车票。此外，从她深圳的住所乘搭深圳地铁4号线，只需25分钟便可直达福田口岸。

深港通勤前提需「不生小孩」

在文化差异方面，她认为深港两地其实十分相近，只是内地的生活节奏慢很多。「好多香港人已经在内地开餐饮，可以在深圳食到香港食物，日韩餐厅都有好多。」现时，她已在当地建立自己的生活圈子，结识一班来自香港、深圳本地及其他内地省份的「宠物家长」。她补充，内地的商场对狗狗十分友善，兽医收费亦较香港便宜一截。

展望未来，Molly直言会考虑由租转买，直接在深圳置业，首选是4房单位，并计划购置车辆。不过，她特别强调，这种生活模式最适合「不计划生小朋友」的港人，主因是两地教育制度存在显著差异，未必所有香港家长都能接受；至于医疗配套，她亲身感受后认为，内地其实相当不错。

记者：Million

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