地产代理录逾3.8万人 创14个月新高

随着楼市交投量及楼价持续向好，连带代理人数亦见增加。根据地产代理监管局最新数据显示，截至今年5月底，全港地产代理人数录逾3.8万人，不仅连升3个月，并且创14个月新高。

数据显示，截至上月底全港地产代理人数录38057人，对比4月的37948人，按月增加109人或约0.29%，连续3个月录得升幅之余，更创14个月新高位。

参考代理统计上月整体楼宇买卖合约登记（包括住宅、车位及工商舖物业）录约8535宗计算，平均每约4.5名地产代理争一张单，对比4月平均4.4名争一张单，竞争激烈程度轻微增加。

按各项牌照细分，当中持有地产代理（个人）牌照（E牌）最新报17534人，按月增加92人；持有营业员牌照（S牌）最新报20523人，按月增加17人。至于反映分行数目的营业详情说明书，截至今年5月底录得6568份，按月增加11份。