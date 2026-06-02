中原施永青称楼市「偏热」 维持全年楼价升20%预测 商厦空置率有望回落

今年来整体楼市向好发展，楼价持续稳步上扬。中原集团创办人施永青表示，今年以来楼价升幅较不少市场人士预期为急，主要是因为投资者入市比例提高，形容现时楼市「偏热」，但情况不至于「病态」，始终对比先前累积的跌幅，楼市还在「追落后」，维持今年全年楼价上升约20%预测。

料短期内未必出「辣」招

施永青表示，自从楼价重返升轨之后，投资者入市情况增加，带动楼价向上，造成循环，继而吸引越来越多投资者盲目入市，令整体市场运作未必完全理性。不过，政府财政赤字刚有好转，短时间未必会推出很「辣」的政策压抑楼市。

中原施永青表示，现时楼市「偏热」，但不至于「病态」。

预计成交量维持高水平

虽然近期会有准买家对新价钱感到抗拒，但施永青表示，现时市场需求依然较供应强劲，成交数量维持高水平，预期下半年楼价继续上升，理性而言，较温和的楼价升幅能令市场更健康发展，故希望升幅不及上半年，始终楼价上升速度过急会与大众用家脱节，用家需求会开始受到压抑。

商业楼宇方面，核心区写字租金率先见底，空置率亦有望回落。铺位方面，网购冲击未完，但香港仍有旅客支持，对发展有信心。

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