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中原西半山九龙城学生宿舍招租 每月6128元起

楼市动向
更新时间：15:54 2026-06-01 HKT
发布时间：15:54 2026-06-01 HKT

中原投资的学生公寓营运服务品牌壹社旗下两个正式推出招租，涉逾750个床位。西半山一步居38单人床位月租约1.35万元起，九龙城一汇居·启德1期床位月租6,128元起。中原集团创办人施永青指，投资客令现时楼市「偏热」，维持全年楼价升两成的预期。

中原集团创办人施永青指出，近年中国发展迅速，且在中东战争期间显示香港受地缘政治影响相较不少地区为小，吸引不少资金投入本港，并寻求稳妥的资产配置出路。

教育产业属最有发展前景的产业之一，内地人选择来港升学的比例持续上升，政府亦按年提升来港留学生学额，施永青直言，在对比下政府投放于学生宿舍的资源相对仍见不足，床位仍见缺乏，发展学生宿舍可协助舒缓床位供不应求的情况，属需求稳定的产业，享近5%回报。

施永青说，留学生增加多多少少影响到住宅市场，带动租金上升，预期学生宿舍的回报仍有增长空间，相关交投个案价量上升，市场未来继续健康成长。

「简朴房」板块吸引投资

施永青另预期，市场上另一个吸引投资的「简朴房」板块，其发展前景不及学生宿舍。因为政府「简朴房」的规例要求越来越高，部分比学生宿舍更高，亦涉及改装费用。另认为「简朴房」属权宜之计，政府并不希望「简朴房」遍地开花，而发展学生宿舍实属为本港未来产业服务。此外，近期不少资产组合有去美元化、降低美债的倾向，学生宿舍就可成为稳定投资的选择。

施永青透露，中原投资仍有多于1个项目在洽购中，坦言业主见学生宿舍市场畅好，叫价及要求亦相应提高，洽购更有难度。

预测全年楼价升约20%

对于楼市，施永青称，今年至今楼价升幅比不少市场人士预期要急，主要因为投资者入市比例提高，而政府未必会推出很「辣」的政策压抑楼市，故形容现时楼市「偏热」，不至于病态，始终楼市还在「追落后」的情况，暂时维持全年楼价升约20%的预测。

施永青观察指，虽然近来会有客人对新价钱感抗拒，但需求比供应强劲，成交数量维持高水平。预期下半年楼价继续上升，认为较温和的升幅能令市场更健康发展，故希望升幅不及上半年。始终楼价升幅过急会与大众用家脱节，用家需求会开始受到压抑。

商厦空置率有望回落

商业楼宇方面，核心区写字租金率先见底，空置率亦有望回落。铺位方面，网购冲击未完，但香港仍有旅客支持，对发展有信心。

中原集团子公司主席施慧勤指出，旗下尖沙嘴一步居·117现时出租率已达100%，下一个学年预租率已达74%，续租率达一半以上，属高水平。项目单人房月租达2万元，双人房每个床位大约月租逾1万元。

中原投资总裁叶明慧解释，公司致力发展全方位专业化学生宿舍，其中「一步居」系列代表可步行上学；「一汇居」系列就计划提供更广阔空间及多元配套。现时公司旗下3个项目共涉约1,900个床位，占市场新供应将近一半，未来3年内计划增至6,000个床位。

中原投资董事总经理江若雯表示，旗下西半山一步居·38设155个床位，主打单人房及双人房，约10分钟步程达香港大学，约5分钟步程达西营盘港铁站。至于新系列中的九龙城一汇居·启德前身为富豪东方酒店，第1期料涉600至700个床位，主打3人房及4人房。

中原投资的投资总监周子浩说，一步居·38单人床位月租约13,585元起，更设2人同行限时优惠，各享1,000元优惠。而一汇居·启德3人房床位约6,460元起，4人房床位约6,128元起。

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