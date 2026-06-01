中环环球顶层银主盘放售 市值约3.32亿 每呎1.6万

去年11月曾传出以呎价1.5万、贬值56%沽售的中环环球大厦26楼及27楼全层银主盘，交易最终未能完成，今年1月物业重返银主手中，银主最新再次委托代理放售。据悉，最新市场参考价为每呎1.6万，市值约3.32亿。

优质资产持续录高价成交

世邦魏理仕表示，获接管人独家委任销售中环环球大厦26楼及27楼全层（即顶层及凤凰层），两层写字楼属银主盘，每层建筑面积约10383方呎，总建筑面积约20766方呎。

世邦魏理仕香港资本市场部主管兼执行董事甄浚岷表示，中环及金钟写字楼市场近月显著回暖，核心优质资产持续录高价成交。他指，星展银行早前以逾26亿购入中环中心6层写字楼，金钟远东金融中心高层呎价最新升至约2.6万，较对上一宗成交大幅上升约50%，充分反映市场对核心区资产的强劲需求。

中环环球大厦26楼及27楼全层银主盘放售，市值3.32亿。

2016年以约7.26亿成交

上述环球大厦26楼及27楼全层银主盘，曾由投资者蔡明辉等于2016年高峰时以约7.26亿购入，呎价高见34961元，惟近年沦为银主盘。

在2025年11月一度传出以约3.21亿沽出，呎价仅约1.5万，较7年前买入价大幅贬值约4.05亿，跌幅高达56%。不过，上述交易最终未完成交易，物业重回银主手中，今年1月曾以近4亿放售，意向呎价1.9万。

该厦最高呎价于2018年4月录得，该厦11楼全层，建筑面积约16693方呎，以每呎4.4万易手，涉资约7.35亿，原业主富一控股有限公司在 2017年6月 以 6.01亿（呎价约3.6万）买入，持货仅约10个月以7.35亿卖出，帐面获利 1.34亿。

再对上的业主为大悦城地产及相关人士，于2012年以4.1亿购入，至2017年卖出时帐面获利约1.91亿，升值幅度约46.6%。