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纪惠3.86亿沽湾仔BEliving宿舍 新买家将投资逾4000万翻新 作服务式住宅及酒店

楼市动向
更新时间：10:06 2026-06-01 HKT
发布时间：10:06 2026-06-01 HKT

纪惠集团持有的湾仔BEliving青年宿舍，以约3.86亿易手，每个房间作价约394万，平均呎价约6984元，新买家为经营共居与服务式住宅的Dash Living，将投资逾4000万翻新物业，作为服务式住宅及酒店。

平均呎价6984元

上述BEliving位于湾仔摩理臣山道39号，前身为晋逸时代精品酒店，纪惠集团早于2024年以意向价6.3亿放售，去年重推时减至5亿，项目最新以约3.8578亿易手，项目占地面积约3112方呎，楼高26层，全幢建筑面积约55238方呎，以易手价计算，平均呎价6984元，项目拥有98间房间，面积由约176至324方呎，平均每个作价约394万。

据市场消息指，物业以买卖公司形式易手，新买家为经营共居与服务式住宅的Dash Living，将投资4000至5000万翻新物业，虽然现时物业为青年宿舍，惟新买家不会将之保留作宿舍，物业地点好，适宜作为服务式住宅及酒店。

第一太平戴维斯投资部资深董事胡子申促成该宗交易，他表示，新买家看准该物业地理位置及完善的硬件配套，计划投放资金升级翻新，重新定位为专为高端客群提供中长期住宿服务的精品酒店。铜锣湾作为传统核心商业区，一直以来对商务旅客、内地高端专才及本地专业人士具吸引力。

相关文章：青年宿舍BeLIVING停运现罗生门 业主汤文亮爆对方欠租「我不想影响青联」 青联称未能续约

他又说，近年，香港酒店市场出现结构性转变，不少中小型酒店及服务式住宅逐步转型为学生宿舍，导致市场上原有的精品酒店及服务式住宅供应显著减少。

在供应日益收紧背景下，是次收购项目迎合市场对中长期住宿需求持续上升。

根据公开资料显示，该物业曾由正八集团主席廖伟麟，于2013年斥资6.68亿购入，其后2016年以8.8亿转售予纪惠集团，最新易手价较2013年购入价低约2.8222亿，幅度约42%。

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