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遗产物业仍有按揭在身 应如何处理？银行贷款不会被冻结｜曹德明

楼市动向
更新时间：06:00 2026-06-01 HKT
发布时间：06:00 2026-06-01 HKT

报章不时出现有关「争家产」的报导，亦有机构调查指出愈多港人担忧遗产分配可能引发家庭纷争。事实上，近年港人愈加重视财富的延续，透过遗嘱或信托等方式，能够提前安排未来遗产的去向，从而有效确保亲人得到妥善照顾，并避免日后出现不必要的麻烦与争执。笔者在此剖析遗产物业的基本注意事项。

若无立遗嘱 按法例次序分配

一般来说，遗产在扣除离世者的债务、税项、葬礼费用及遗产管理费用后，首先需视乎离世者生前是否订立遗嘱，然后作出分配。若有遗嘱，将依据生前意愿分配相关财产；若无遗嘱，则根据香港法例第73章《无遗嘱者遗产条例》，按照特定的遗产受益人次序进行分配。分配方式较为复杂且因人而异，概括而言，次序为配偶＞子女＞父母＞兄弟姊妹。

仍有按揭贷款 继续产生利息

若离世者生前拥有物业，且该遗产物业仍有按揭贷款未清还，一般情况下，按揭贷款不会被冻结，未结清的款项将继续产生利息。但由于偿还按揭的户口被冻结，根据银行一般的丧亲指引，愿意供款的第三者可与银行联络并签署承诺书，暂时继续还款。银行通常会提供约一年的过渡宽限期，以避免期间出现合约违约，直至遗产承办处发出官方的授予承办书。

曾购按揭寿险 可获身故赔偿

另外，若离世者生前曾购买按揭寿险，投保银行将提供身故赔偿，协助在世家人偿还楼宇按揭欠款，从而保留自置居所。由于各银行提供的丧亲指引及按揭寿险计划有所不同，如有任何疑问，建议直接咨询相关银行。

后人保留物业 需再申请按揭

最后，遗产承办人取得官方授予承办书后，务必透过律师办理物业业权转名登记。如需保留物业，继承人须同时向银行重新申请按揭贷款，以取得新贷款来清还旧有按揭；如选择出售物业，亦须在完成承办程序后方可进行交易。承继遗产物业的处理方法及程序相当繁复，且因人而异，建议应向专业律师咨询法律意见。

曹德明
经络按揭转介首席副总裁

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