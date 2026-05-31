中半山御花园每月12万租出 缙城峰获「一次过」年缴78万
更新时间：09:35 2026-05-31 HKT
发布时间：09:35 2026-05-31 HKT
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中原分行客户经理陈镇烽表示，中半山御花园2座中低层A室，面积2,072方呎，最终连车位获公司客以12万承租，呎租约58元。
利嘉阁营业董事钟肇基称，西营盘缙城峰2座高层A室，面积约872方呎，获内地客以6.5万承租，并一次过以缴付全年租金，涉及金额约78万，呎租约75元。
YOHO HUB每月2万租出
中原区域营业经理王勤学指，元朗站上盖屋苑The YOHO HUB最新租出2座高层D室，面积487方呎，获北环线工程人员议价后以2万承租，呎租41元。
港置分行首席联席董事布家良说，鲗鱼涌太古城宝山阁极低层，面积约598方呎，家庭客议价后以每月2.45万承租，呎租约41元。
祥益地产高级分行经理古文彬表示，屯门聚康山庄5座高层D室，面积428方呎，获内地生以1.21万「即睇即租」并预缴一年租金，涉及约14.52万，呎租约28元。
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