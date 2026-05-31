Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中半山御花园每月12万租出 缙城峰获「一次过」年缴78万

楼市动向
更新时间：09:35 2026-05-31 HKT
发布时间：09:35 2026-05-31 HKT

中原分行客户经理陈镇烽表示，中半山御花园2座中低层A室，面积2,072方呎，最终连车位获公司客以12万承租，呎租约58元。

利嘉阁营业董事钟肇基称，西营盘缙城峰2座高层A室，面积约872方呎，获内地客以6.5万承租，并一次过以缴付全年租金，涉及金额约78万，呎租约75元。

YOHO HUB每月2万租出

中原区域营业经理王勤学指，元朗站上盖屋苑The YOHO HUB最新租出2座高层D室，面积487方呎，获北环线工程人员议价后以2万承租，呎租41元。

港置分行首席联席董事布家良说，鲗鱼涌太古城宝山阁极低层，面积约598方呎，家庭客议价后以每月2.45万承租，呎租约41元。

祥益地产高级分行经理古文彬表示，屯门聚康山庄5座高层D室，面积428方呎，获内地生以1.21万「即睇即租」并预缴一年租金，涉及约14.52万，呎租约28元。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
张德兰左臂甩骹康复揸咪跳唱无大碍 入行60年独霸红馆舞台海量贵宾支持
影视圈
11小时前
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
「关门党」太子站硬抢手袋 女事主扯实唔放变车厢拔河 目击者提醒「一类人」要格外留神｜Juicy叮
时事热话
19小时前
高息重磅股6月排队除净 年息逾6厘 专家警告勿盲目追入 荐4股长线收息 静待低位分注买
高息重磅股6月排队除净 年息逾6厘 专家警告勿盲目追入 荐4股长线收息 静待低位分注买
投资理财
4小时前
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
影视圈
11小时前
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
周润发哽咽紧拥32年前合作童星  父爱大爆发网民促认做契仔  童星曾合作李连杰现已进军国际
影视圈
2026-05-30 09:00 HKT
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
观塘市中心重建︱裕民坊同仁街行车道6.28起封闭 18巴士线、两小巴线及跨境巴士将改道
社会
14小时前
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
成龙洪金宝品性各走极端 元华爆成龙真实「黑暗性格」 毕生最敬佩大哥大：佢值得尊重
影视圈
2026-05-30 10:00 HKT
深圳OL食完外卖霸王餐「恶意投诉」，害骑手扣分遭全网讨伐，惊揭全公司集体操作。
00:41
外卖霸王餐｜深圳OL食完讹称「未收到」 害骑手扣分遭全网讨伐 惊揭全公司集体操作｜有片
即时中国
2026-05-30 07:00 HKT
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇闻趣事
3小时前