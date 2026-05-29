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恒基红磡黄埔街旧楼批强拍令 底价5.8亿 高出前年申请时4倍

楼市动向
更新时间：10:26 2026-05-29 HKT
发布时间：10:26 2026-05-29 HKT

恒基并购多年的红磡黄埔街一带旧楼，本月初以6900万成功收购金源烧腊茶餐厅东主关位源等持有的21.88%业权后，最新该项目在昨日再获土地审裁处批出强拍令，底价为5.8亿，对比2024年申请时估值1.17亿，高出约4.63亿或4倍。

将合并重建 楼面4.5万呎

据判词指出，申请人曾委托结构工程师对该旧楼进行结构评估，认为目前状况不佳，已超过其设计使用寿命。在物理和功能方面均已过时，不符合现代安全标准和法规要求。而且维修费用与重建成本不成比例。即使进行维修，也只能使其建筑略有改善，仍处于不达标状态。再者申请人已采取合理措施取得业权，故批出强拍令。

资料显示，上述项目是2024年底放宽旧楼强拍门槛首宗申请个案，门槛由以往最低80%，降低至70%业权，恒基在同年底将黄埔街两幢旧楼合并申请强拍，包括黄埔街18至20A号，现为1幢楼高8层旧楼，于1957年落成，至今约69年楼龄。

同时一并纳入申请的则为黄埔街22至24号和必嘉街88至90A号，同样楼高8层，至今楼龄约69年，恒基本身早于2021年3月已透过强拍以4.8亿统一业权。

发展商曾指，上述两个地盘将会合并发展，而合并后占地逾5000方呎，未来将会按地积比率9倍进行重建，涉及可建总楼面面积逾4.5万方呎，属必嘉坊最新一期发展项目。

相关文章：新世界申请强拍黄大仙旧楼 估值逾3.32亿
 

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