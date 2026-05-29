新世界申请强拍黄大仙旧楼 估值逾3.32亿

本港楼市经历数年跌市后，自去年中起止跌回升，近期整体楼市表现价量齐升，重燃发展商并购意欲，由财团并购多年的黄大仙崇华街2至44号旧楼群，最新向土地审裁处申请强拍，市场估值逾3.32亿。据了解，市场有传上述并购财团为新世界。

土地审裁处接获今年第2宗强拍申请个案，文件显示，为黄大仙崇华街2至44号一列旧楼群，涉及5幢旧楼，包括新宁楼、新安楼、 新昌楼、 新华楼及新辉楼。

现址为5幢楼高7层的商住物业，包括地库及地下，均于1971年落成，至今约楼龄约55年，而上述5幢大楼在一楼设有公共走廊连接，每幢建筑仅共用一个楼梯。

土地审裁处接获今年第2宗强拍申请个案，文件显示，为黄大仙崇华街2至44号一列旧楼群，涉及5幢旧楼，包括新宁楼、新安楼、 新昌楼、 新华楼及新辉楼。

持有逾94%业权 余7个单位未收购

最新财团持有约94.23%业权，目前余下7个单位并未成功收购，包括3个商舖估值231万至1026.9万，以及4个住宅物业估值161.6万至188.5万；而整个项目市场估值约3.32284亿，当中商舖估值约1.5691亿，住宅物业估值约1.75374亿。

项目地盘面积约9290方呎，位处「住宅（甲类）2」地带，建筑物高度限制约140米（主水平基准以上），若以纯住宅发展，按地积比率7.5倍计算，可建总楼面约69675方呎；以商住发展地积比率9.5倍计，涉及可建总楼面约88255方呎。

文件显示，据构思，以地盘面积9290方呎发展，假设重建成1幢楼高23层商住物业，共提供160伙，平均每伙单位面积约329方呎，当中基座共提供22个商舖，1楼为会所，2楼以上为住宅楼层，涉及可建总楼面约84630方呎，而项目重建价值约4.27亿。

上述强拍申请公司为TOYKO DEVELOPMENT LIMITED（得基发展有限公司）及EVER TALENT DEVELOPMENT LIMITED（嘉晖发展有限公司），公司董事均为许栢东、邝嘉豪。



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