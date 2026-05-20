首季商业地产投资额升四成至125亿 仲量联行：亚太首季地产投资创纪录

仲量联行最新数据显示，今年首季商业地产投资额按年升41%至125.3亿，受惠于融资环境改善，资金重新追捧核心区写字楼及舖位。随着1个月银行同业拆息（HIBOR）由去年12月底的3.1厘回落至今年3月底的2.2厘，减息推动投资交投。

大新金融购伟华汇楼面瞩目

季内瞩目交易包括大新金融集团8.38亿购黄竹坑伟华汇楼面，不少教育机构积极购置写字楼及舖位，该股趋势促使投资者将目光投向住宅、酒店以及具潜力改装专用学生宿舍（PBSA）的商业物业。

2026年第一季亚太区商业地产总投资额达3680亿，按年增长31%，创下该地区历年首季最高纪录。尽管2月底发生中东冲突并波及全球能源市场，令避险情绪升温，但破纪录的投资额反映投资者信心仍稳固，市场仍具韧性。

仲量联行香港资本市场部主管陈国章表示，中东地缘不明朗局势持续，引发供应链通胀压力，为息口走势增添不确定性，投资者难免转趋审慎。

陈氏又指，即使商业地产市场回暖迹象，预期复苏仍集中个别板块，资金主要追捧优质资产。