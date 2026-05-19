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港大明德村申改装学生宿舍 涉及900个宿位

楼市动向
更新时间：15:27 2026-05-19 HKT
发布时间：15:27 2026-05-19 HKT

港大旗下薄扶林教职员宿舍明德村，去年曾以建造、营运、转移（BOT）模式改装或重建成学生宿舍，最新再有新发展，港大向城规会申请改装成学生宿舍，以提供约900个宿位。

明德村位于薄扶林道140号，目前属「住宅(丙类)」及「绿化地带」，申请拟议住宿机构（学生宿舍）发展。

上址地盘面积约117,489方呎，包括21,313方呎政府土地，净发展面积约96,219方呎，现址为3幢楼高13层的职员宿舍，涉及总楼面约195,894方呎。

港大指，发展涉及于现有明德村内进行内部装修工程，将现有职员宿舍改装为学生宿舍以提供约900个宿位予学生及职员居住，并拟议于地下楼层设置服务未来学生宿舍的共用空间及使用者配套设施。

上述方案善用现有建筑物，并与周边低至中密度住宅发展环境相容。相关技术评估已完成，预计拟议发展用途不会对附近交通、供水、渠务及排污造成不良的影响。

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