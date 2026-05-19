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海盈山4B期「重价不重量」 嘉里汤耀宗：采惜售策略 最快下月开价

楼市动向
更新时间：11:50 2026-05-19 HKT
发布时间：11:50 2026-05-19 HKT

嘉里牵头，伙拍信和、太古地产及港铁合作发展的黄竹坑站上盖项目海盈山4B期上周进行首轮招标，即日沽约22伙，并随即加推，嘉里汤耀宗表示，项目采惜售，并以「重价不重量」策略推出，预计招标程序后，最快有机会于下月正式开价，定价亦会较4A期为高。

访问言论重点

  • 海盈山4B期采惜售及「重价不重量」策略推售
  • 预计最快下月开价，料定价较4A期为高
  • 地缘政治因素可控，楼市已消化相关消息
  • 息口轻微升幅或减幅，对楼市影响有限
  • 新盘库存减少有助带动楼市发展，料今年全年楼价升逾10%
  • 租金持续向上，转租为买情况增加

嘉里发展董事及香港区总经理汤耀宗接受访问时表示，海盈山4B期属整个黄竹坑站压轴推出的一期项目，自开放现楼供参观后，已录得逾1000组客，不少准买家亦期待项目推出。

定价将较4A期高

汤耀宗指出，集团不打「价格战」，海盈山4B期保留至今推售，认为是合适时机，而项目设有的「Collection Privee 尊尚系列」，主力为3房及4房大宅，整个系列共有约170伙，当中4房单位更设有私人升降机大堂，可饱览深水湾及寿臣山景，以现时黄竹坑站上盖的4房仅余百多伙供应而论，即大部分供应位处海盈山4B期；当中亦包括首次提供的3房向深水湾方向大宅，与以往推售的3房以寿臣山景及海洋公园景观不同，由于现时站上盖此类大宅供应少，集团对此类大宅单位采惜售，以「重价不重量」策略推售。

昨日为项目第2个截标日，共录3伙大宅招标成交，套现逾1.41亿。其中售出1A座29楼A室，面积1515方呎，属于4房2套户型，成交价6785.2万，呎价约44787元。

嘉里汤耀宗表示，海盈山4B期属黄竹坑压轴一期项目，采惜售及重价不重量策略。
嘉里汤耀宗表示，海盈山4B期属黄竹坑压轴一期项目，采惜售及重价不重量策略。

另外售出2伙来自1B座的单位，均为3房间隔，1B座18楼A室面积960方呎，以3703万成交，呎价约38573元；而1B座19楼B室，面积同为960方呎，就以3670.1万成交，呎价约38230元。

汤耀宗续称，项目正进行招标程序，将视乎销情再决定以发价单方式推售单位，预计最快可于下月正式开价，定价将参考4B期招标单位造价，以及4A期现时造价，由于4A及4B期推售时间相差近3年，相信4B期首张价单定价将较4A期为高，亦会有相当幅度。

筲箕湾地料涉300伙

嘉里今年推售新盘销售成绩理想，汤耀宗表示，集团今年至今销售成绩理想，迄今售出逾820伙，其中合作项目海瑅湾I迄今售出约736伙，套现逾64亿；九龙半山超级豪宅项目缇外今年至今售出5伙，套现逾10亿，连同元朗朗天峰及朗日峰，合共涉额超过93亿。

嘉里近年积极投地，集团刚于2月取得的筲箕湾地皮，汤耀宗表示，地皮位置独特，同区已没有其他供应，加上预期发展高度达140米，预期最高10层单位可享优质海景，加上邻近港铁站，民生配套齐全，集团看好项目发展，预计提供约300伙。

土瓜湾项目主打2及3房

汤耀宗续称，集团与市建局合作发展的土瓜湾鸿福街项目，提供约600伙，主打2房及3房户型，项目与港铁站能无缝连接，项目前临步行街，有相当宽阔的Frontage，并设有7万方呎商场，集团看好土瓜湾发展潜力，本身区内发展成熟，很多民生配套，这是一般商场无法媲美，若想逛商场，2站即到启德区，集团未来亦会继续积极投地。

新盘库存减少利好楼市

近期楼市表现畅旺，嘉里汤耀宗表示，新盘库存量已大幅回落，加上本港租金不断上升，看好今年楼市发展。

汤耀宗表示，新盘销售价量兼备，截至4月份整体新盘销售已达8600宗，按年升56%，料上半年新盘销售成绩可创近7年新高，虽然近期中东战事爆发，为本港添上不确定阴霾，但战事期间，本港楼股齐升，战事未有对本港构成大影响，现时战情已到达可控地步，相信楼市已消化地缘政治的影响。现时新盘库存量已回落至2万伙以下，若连同申请售楼纸单位，市场可供发售的单位仅3万多伙，以去年新盘销售达2万伙计算，即市场库存仅足够1年多时间，同意市场有不少分析师认为今年楼价有10%至20%的升幅，以现时整体发展来说，相信全年楼价升幅亦可达逾10%的增长。

本港租金升势强劲，近期除投资者入市外，用家入市情况亦明显增加。
本港租金升势强劲，近期除投资者入市外，用家入市情况亦明显增加。

看好今年楼市发展

楼市受息口影响至为关键，未来减息或加息情况尚未确定，汤耀宗表示，不管未来美国联储局是加息抑或减息，对本港最优惠利率的影响不会很大，轻微升幅或跌幅对市场影响相信有限，亦相信本港息口不会重临高息时代。

本港租金升势强劲，近期除投资者入市外，用家入市情况亦明显增加，租金上升下，令租金与供款差幅显著收窄，市场租转买情况增加，当中政府推出的高才通抢人才计划，到港人士最初选择租楼，逐渐稳定后，将会转租为买，为市场带来购买力。

记者 谭达成 摄影 何健勇

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