尖沙咀星光行巨舖40万租出 开设全港最大发型屋 面积逾2万呎 租金较舖市高峰跌50%

近年在舖租大跌后，巨舖进驻的租客往往令人意外，尖沙咀星光行一个面积逾2万呎的巨舖，将开设全港最大发型屋，月租虽高达40万，却较高峰腰斩约50%，呎租不足20元。

平均每呎9320元

上址为尖沙咀星光行4楼B1、B2及A部份舖，位于前诚品书店楼上，建筑面积约21244方呎，市场消息透露，刚以每月40万租出，平均每呎19元，将开设全港最大发型屋。

尖沙咀星光行4楼B1、B2及A部份舖，由发型屋承接，月租40万。

早于2022年疫市期间，尖东幸福中心2楼全层，建筑面积约1.5万方呎，由发型屋承租，月租亦是40万，当时属全港最大发型屋，市场瞩目，今番场地更大型，较幸福中心还要多逾五千呎。

据了解，尖东幸福中心2楼全层发型屋，背后租客组合由10多位极具经验的资深发型师组成团队，合力开店。至于今次星光行发型屋租客组合及详细经营模式，暂时不得而知。知情人士指，与幸福中心的团队并没有关系。位于星光行的个别商户亦透露，该巨舖交吉长时间，最终由发型屋承租，装修工程开展中。

上述星光行舖位旧租客为上市公司百本专业护理服务，为医护人员中介公司，为医院、诊所、安老院及其他医疗机构，提供多元化的医护人手。

百本由2017年进驻该巨舖，月租曾高达94万，最新租金高位跌逾50%。

百本专业护理服务母公司百本医护控股，于2021年9月向教协购入旺角好望角商业大厦两个物业自用，作价1.75亿，百本专业护理服务数年前已迁入自置物业。至于加连威老道92号幸福中心2楼巨铺，前身煌府婚宴专门店，交吉逾半年，获发型屋承租，月租40万，平均呎租逾26元，较酒楼旧租每月50万，减幅20%。

