Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀星光行巨舖40万租出 开设全港最大发型屋 面积逾2万呎 租金较舖市高峰跌50%

楼市动向
更新时间：15:00 2026-05-18 HKT
发布时间：15:00 2026-05-18 HKT

近年在舖租大跌后，巨舖进驻的租客往往令人意外，尖沙咀星光行一个面积逾2万呎的巨舖，将开设全港最大发型屋，月租虽高达40万，却较高峰腰斩约50%，呎租不足20元。

平均每呎9320元

上址为尖沙咀星光行4楼B1、B2及A部份舖，位于前诚品书店楼上，建筑面积约21244方呎，市场消息透露，刚以每月40万租出，平均每呎19元，将开设全港最大发型屋。

尖沙咀星光行4楼B1、B2及A部份舖，由发型屋承接，月租40万。
尖沙咀星光行4楼B1、B2及A部份舖，由发型屋承接，月租40万。

早于2022年疫市期间，尖东幸福中心2楼全层，建筑面积约1.5万方呎，由发型屋承租，月租亦是40万，当时属全港最大发型屋，市场瞩目，今番场地更大型，较幸福中心还要多逾五千呎。

据了解，尖东幸福中心2楼全层发型屋，背后租客组合由10多位极具经验的资深发型师组成团队，合力开店。至于今次星光行发型屋租客组合及详细经营模式，暂时不得而知。知情人士指，与幸福中心的团队并没有关系。位于星光行的个别商户亦透露，该巨舖交吉长时间，最终由发型屋承租，装修工程开展中。

上述星光行舖位旧租客为上市公司百本专业护理服务，为医护人员中介公司，为医院、诊所、安老院及其他医疗机构，提供多元化的医护人手。

百本由2017年进驻该巨舖，月租曾高达94万，最新租金高位跌逾50%。

百本专业护理服务母公司百本医护控股，于2021年9月向教协购入旺角好望角商业大厦两个物业自用，作价1.75亿，百本专业护理服务数年前已迁入自置物业。至于加连威老道92号幸福中心2楼巨铺，前身煌府婚宴专门店，交吉逾半年，获发型屋承租，月租40万，平均呎租逾26元，较酒楼旧租每月50万，减幅20%。
 

 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
李家鼎大仔李泳汉被邻居揭真面目？惊爆「想斩死老窦」 闹家佣、游手好闲、屡惹警察上门
影视圈
7小时前
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
影视圈
2026-05-17 10:00 HKT
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
即时中国
9小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
8小时前
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
时尚购物
2026-05-17 10:00 HKT
关淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷两星期奇迹苏醒 复原进度被流出：大致良好平安在家静养中
关淑怡最新病情疑曝光 ICU昏迷两星期奇迹苏醒 复原进度被流出：大致良好平安在家静养中
影视圈
4小时前
伊波拉病毒︱专家指初期病征似感冒、肠胃炎 无特定疗法可治 拆解香港受影响风险
01:53
伊波拉病毒︱专家指初期病征似感冒、肠胃炎 无特定疗法可治 拆解香港受影响风险
社会
6小时前
传《高朋满座2》接棒《爱回家》 「高B」钟煌近况曝光曾卷不伦恋？ 揭与镜仔姊弟关系
传《高朋满座2》接棒《爱回家》 「高B」钟煌近况曝光曾卷不伦恋？ 揭与镜仔姊弟关系
影视圈
19小时前
$1银都有假！？ 港女买餸找钱疑收到假硬币 磨砂面仲有一样超明显特征｜Juicy叮
$1银都有假！？ 港女买餸找钱疑收到假硬币 磨砂面仲有一样超明显特征｜Juicy叮
时事热话
5小时前
林漪娸点名闹爆戴志伟拍吻戏强行骚扰：佢伸脷，虾𡃁妹 赞任达华正人君子 一拍档极怕丑
林漪娸点名闹爆戴志伟拍吻戏强行骚扰：佢伸脷，虾𡃁妹 赞任达华正人君子 一拍档极怕丑
影视圈
19小时前