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新盘货尾单日沽20伙 PARK SEASONS连录4宗特色户成交

楼市动向
更新时间：09:14 2026-05-17 HKT
发布时间：09:14 2026-05-17 HKT

昨日新盘货尾市场录约20宗成交，其中会德丰地产与港铁合作发展的将军澳日出康城PARK SEASONS，新近连录4宗平台特色户成交，套现2,524.5万，其中2B座8楼C室，面积413方呎，附连355方呎平台，成交价836.1万，呎价约20,245元。

BEACON PEAK录2宗成交

世茂旗下毕架山豪宅项目BEACON PEAK录2宗成交，其中5座18楼F室，面积768方呎，3房1套连储物室间隔，以1,628.16万售出，呎价21,200元。

华润置地（海外）及保利置业合作发展启德沄璟于昨沽2伙，单日套现2,642.58万。

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