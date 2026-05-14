Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

乐风工厦传遭恒生银行接管 涉70个工作室 仅沽8伙 全数未完成交易 发言人：将确保运作如常

楼市动向
更新时间：11:16 2026-05-14 HKT
发布时间：11:16 2026-05-14 HKT

凭「轻资产」模式立足地产界的乐风集团创办人及主席周佩贤轻生后，集团旗下项目未来安排令人关注。本地传媒报道，继旗下大角咀商厦ONE BEDFORD PLACE今年初被东亚银行接管并推出放售后，附近同系新式工厦TWO BEDFORD PLACE亦于上周被恒生银行接管。乐风集团发言人指，全体员工将继续坚守岗位，确保运作如常，而所有项目均按计划推进。

相关文章：乐风创办人烧炭亡 旗下楼盘后续命运惹关注 旺角Elize Park已沽清 参考恒大珺珑湾看影响

乐风集团创办人周佩贤烧炭轻生。资料图片
乐风集团创办人周佩贤烧炭轻生。资料图片

TWO BEDFORD PLACE位于必发道71至75号，提供70伙，据悉已于上周二（5月5日）被恒生银行接管，成为集团旗下第2个被接管的物业。

乐风自2024年起推售TWO BEDFORD PLACE，至今仅售出8伙及4个车位，每伙面积644至860方呎，作价353.9万至491.8万元，呎价约5,495至6,182元，连同车位合共套现约4,431万元。

据了解，买家当中包括一名从事电讯业务的土耳其籍人士，他以1,847.5万元买入4个单位。另外，项目有4个车位曾于2024年6月以950万元一手售出，随后于去年底以1,060万元转手，原业主持货一年多，帐面获利110万元或12%。然而，上述所有已售出的单位及车位，至今仍未正式完成交易。

TWO BEDFORD PLACE位于必发道71至75号，提供70伙，据悉已于上周二（5月5日）被恒生银行接管，成为集团旗下第2个被接管的物业。
TWO BEDFORD PLACE位于必发道71至75号，提供70伙，据悉已于上周二（5月5日）被恒生银行接管，成为集团旗下第2个被接管的物业。
乐风自2024年起推售TWO BEDFORD PLACE，至今仅售出8伙及4个车位。
乐风自2024年起推售TWO BEDFORD PLACE，至今仅售出8伙及4个车位。

高峰期拥8项目 涉商厦、工厦及住宅

据乐风集团网页资料显示，以「轻资产」模式发展中的项目有8个，其中商业项目分布于佐敦南京街、尖沙咀汉口道及大角咀。不过，必发道ONE BEDFORD PLACE已于今年2月沦为银主盘，遭接管人接收推出招标。被东亚银行接管，另一工厦项目大角咀必发道TWO BEDFORD PLACE，亦于上周登记被恒生银行接管。

相关文章：乐风大角咀商厦突沦银主盘 市值近20亿 东亚银行委托招标

必发道ONE BEDFORD PLACE商厦已被东亚银行接管。
必发道ONE BEDFORD PLACE商厦已被东亚银行接管。

据报Elize Park已沽清 现时仅一个二手放盘

住宅项目包括旺角洗衣街Elize PARK、太子UPPER PRINCE及深水埗界限街2C至2D号THE BOUNDARY等。集团于去年6月公布招标出售Elize PARK最后17伙单位，并透露项目累计售出接近七成单位，据报项目现已沽清，暂时仅有一个二手放盘及三个租盘。去年10月Elize PARK录得两宗终止交易，涉及总金额逾1,344万元。该项目由2024年至去年10月，累计录得12类终止交易个案。至于太子UPPER PRINCE共涉139伙，去年11月首度推出招标发售，迄今暂售出2伙，买家均采建筑期付款。

相关文章： 乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围

相关文章：乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」

相关文章：乐风周佩贤轻生后 李根兴发文「成晚都瞓唔著」 叹舖市衰足十年 吁逆境加油

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
特朗普访华，北京人民大会堂外广场举行欢迎仪式。央视截图
03:05
特朗普访华︱2个多小时双边会谈结束 特朗普即赴天坛参观︱不断更新
大国外交
1小时前
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
突发
14小时前
消委会 ‧ 冷气机测试｜7款获评4.5高分 「三菱重工」最省电每日开足12小时仅需3.77元 即睇价钱/能源效率/电费全攻略
02:28
消委会 ‧ 冷气机测试｜7款获评4.5高分 「三菱重工」最省电每日开足12小时仅需3.77元 即睇价钱/能源效率/电费全攻略
社会
4小时前
的士落斜直铲行人路撞途人 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击。Facebook群组 车cam L（香港群组）影片截图
01:30
牛头角车祸｜的士落斜失控直铲行人路酿1死4伤 目击者：呢架车真系离晒谱！｜车Cam直击
突发
13小时前
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
影视圈
5小时前
世界杯︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
世界杯2026︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
社会
7小时前
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
影视圈
21小时前
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
影视圈
17小时前
80后准新郎睇楼一年买康城新盘 搭科技股升势凑首期 詹Sir千金Jessica传承红战衣验楼｜专家验砖头
80后准新郎睇楼一年买康城新盘 搭科技股升势凑首期 詹Sir千金Jessica传承红战衣验楼｜专家验砖头
新盘速递
8小时前
牛头角的士夺命车祸后 网传「81岁老伯」揸的士 「S型」老态开车惹议 的士证曝光有效期至29年｜Juicy叮
牛头角夺命车祸后 网传「81岁老伯」揸的士 「S型」老态开车惹议 的士证曝光有效期至29年｜Juicy叮
时事热话
4小时前