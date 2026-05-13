乐风创办人烧炭亡 旗下楼盘后续命运惹关注 旺角Elize Park已沽清 参考恒大珺珑湾看影响

乐风集团创办人周佩贤（Carol）轻生后，集团旗下项目未来安排令人关注，其中旺角Elize Park去年公布已售出近七成，部份业主或忧虑项目最终易手会有来潜在麻烦，但参考以往恒大‧珺珑湾项目易手经验，预期Elize Park的影响将会较低。本报亦就Elize Park余下伙数未来销售安排，以及集团其他住宅项目的后续安排，向乐风集团查询，惟截稿前仍未收到回复。

据报Elize Park已沽清 现时仅一个二手放盘

乐风集团旗下大角咀商厦One Bedford Place于今年2月沦为银主盘，遭接管人接收推出招标。不过，集团旗下仍拥有不少住宅项目，包括旺角洗衣街Elize Park、太子基隆街UPPER PRINCE、鸭脷洲平澜街及好景街地盘，以及深水埗界限街2C至2D号地盘。

当中旺角洗衣街Elize Park项目，集团于去年6月公布招标出售最后17伙单位，并透露项目累计售出接近七成单位，据报项目现已沽清，暂时仅有一个二手放盘及三个租盘。

去年10月Elize Park录得两宗终止交易，涉及总金额逾1,344万元。该项目由2024年至去年10月，累计录得12类终止交易个案。至于现时未有终止交易及已收楼的Elize Park业主，或会忧虑面对昔日恒大‧珺珑湾项目易手后的麻烦。

恒大珺珑湾无兑现高成数按揭

回顾恒大当年爆发财务危机，旗下恒大‧珺珑湾（现改名为缇岸）遭接管，曾掀起一连串后续风波，引起市场关注。该项目遭接管前，原先承诺的高成数按揭无法兑现，令部分买家几经奔走才觅得银行承造按揭上车；而恒大‧珺珑湾遭接管后，这批业主更面对物业大幅贬值危机。

恒大‧珺珑湾遭接管后，现已改名为缇岸。

楼盘遭接管后 曾劈价逾半散货

福彩发展接管恒大‧珺珑湾后，在去年6月劈价出售27伙单位，当中减幅最多达51%。至7月再推28个单位劈价出售，有单位减价幅度达61%。在劈价清货尾冲击下，恒大‧珺珑湾即时陷入严重负资产困境，甚至同区高位入市的业主亦被波及。

Elize Park位处市区 二手跳船劈价忧虑较低

从恒大‧珺珑湾经验，Elize Park业主首两项潜在麻烦，或是高成数按揭安排及日后会否涌现业主劈价跳船放盘。但与恒大‧珺珑湾最大分别，是Elize Park仅有52伙，首批开售时的高成数按揭主要由物业代理提供，而且Elize Park属于市区单幢楼，不少买家瞄准用作收租，有财力支付较高首期甚至full pay入市。去年就有接受访问的业主透露是Full Pay入市，拟先收租再送予儿子。

至于劈价盘涌现的忧虑，Elize Park货尾已清空，加上现时楼价处于上升周期，中原城市领先指数已连升三周，租金指数更连续三个月创新高。在市区盘潜在租金回报支持下，Elize Park即使发展商有负面消息，都未必会刺激大量业主跳船，涌现劈价放盘。

至于第三项潜在麻烦是项目改名，福彩发展接管恒大‧珺珑湾后，于2023年通知业主于同年7月屋苑改名为缇岸。当年业主曾质疑改名会否影响公契、楼契及按揭，以及更换屋苑指示牌等费用。Elize Park情况与恒大‧珺珑湾分别在于项目未曾出现拖欠物业代理佣金诉讼，亦不需要清货尾，不太需要透过改名「冲淡」项目涉及风波。

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