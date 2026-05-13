受惠专才入市及人币走强 美联：上月内地买家成交急增逾47% 创两年来新高

随着政府全面撤辣、人民币汇价走强，以及越来越多内地专才「转租为买」，内地买家在港置业明显增加。美联研究中心综合土地注册处资料显示，按已知买家姓名的英文拼音分析，4月内地买家于本港一、二手住宅市场的注册量合共录约1892宗，按月大增约47.7%，创两年以来新高，并且连续14个月超越千宗水平，创2010年有纪录以来最长。

内地买家注册量主要来自一手市场

美联分析师岑颂谦表示，2月底中东紧张局势升温之后，本港楼市交投依然向好，4月一手私宅及二手住宅注册量创两年新高，内地买家入市动力亦相当强劲，注册量急增主要来自一手市场，期内录约1032宗，按月急升约95.8%。

至于二手住宅则录约860宗，按月亦增加约14.1%，其中南昌站汇玺以19宗居榜首；愉景湾以约10宗跻身第二位，大围名城、西营盘翰林峰与薄扶林贝沙湾分别录9宗、8宗及7宗，排名第三至第五位。

市建局红磡庇利街/浙江街项目于今日起招收意向书，共提供1200伙。

料今年注册量超越去年

首4个月累计，内地买家注册量达5777宗，相当于去年全年13906宗的41.5%。随着多项利好因素持续，包括人民币走强增加内地买家购港楼意欲，加上内地专才及高净值人士将本港视为资产配置、自住及子女留学的重要据点，预期今年内地买家注册量将超越去年，再创新高。

事实上，近日二手市场持续录内地客入市个案。美联分行高级分区营业经理黄丽贞表示，将军澳天晋2期5A座低层B室，面积约837方呎，属3房连多用途房间隔，单位以1550万放盘约4个月，近期获内地买家洽购，议价后以1542万成交，呎价18423元。

港置分行高级联席董事郭咏诗表示，香港仔中心海莹阁一个低层单位，面积约438平方呎，属2房间隔，单位约1个月前以540万放售，最终议价后获内地客以505万承接，呎价约11530元。