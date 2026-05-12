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十大屋苑负资产业主现曙光 丽港城料最快「翻身」 一个屋苑仍距2021年高位26%

楼市动向
更新时间：14:16 2026-05-12 HKT
发布时间：14:16 2026-05-12 HKT

本港楼价回升，带动负资产宗数显著回落。中原地产最新研究报告指出，楼价每上升1%，负资产个案便可减少约2000宗。今年首季，负资产住宅按揭宗数及涉及金额双双创下近10个季度新低。在2021年楼市高位入市的业主，距离「返家乡」亦愈来愈近，其中观塘丽港城现时楼价较高位仅低约13%，为十大屋苑中跌幅最少的屋苑，有望成为最快「翻身」的屋苑。

相关文章：负资产宗数回落至1.14万宗 按季大减逾46% 创近十季新低 分析料用家投资者加快入市

资料显示，截至今年首季末，负资产住宅按揭宗数按季锐减近半至1.14万宗，涉及金额亦同步下挫47.8%至550亿元，宗数及金额同创近10个季度新低。若与去年同期相比，当时负资产宗数仍逾4万宗，惟随着楼价在过去一年反弹逾15%，负资产宗数已累跌逾七成，并连续四个季度录得跌幅。

中原地产亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，楼价连升十个月，中原城市领先指数CCL最新报155.58点，较2021年8月历史高位191.43点仅低18%，跌幅已显著收窄。随着楼价逐步回升，大批高成数按揭业主终于迎来曙光。以十大屋苑为例，虽然现时楼价距离高位仍有差距，但部分蓝筹屋苑已率先收窄跌幅。

沙田第一城下半年有望「翻身」

十大屋苑之中，已有四个屋苑跌幅缩至不足两成，表现最突出的为观塘丽港城，最新呎价12,301元，距高位14,186元仅差13%，意味著承造九成按揭的业主只要楼价再微升，便可率先脱离负资产。

其次是沙田第一城，跌幅收窄至16.7%，若升势持续，下半年有望「翻身」。太古城及黄埔花园分别录得17.5%及18%跌幅，亦逐步逼近安全水平；至于嘉湖山庄则仍落后，跌幅达26%。 

以十大屋苑为例，虽然现时楼价距离高位仍有差距，但部分蓝筹屋苑已率先收窄跌幅。
以十大屋苑为例，虽然现时楼价距离高位仍有差距，但部分蓝筹屋苑已率先收窄跌幅。

陈永杰预计，目前楼价回勇势头明显，预期第二季可再升约4%至5%，第二季负资产宗数势将跌穿一万宗水平，有机会低见五、六千宗。而负资产宗数持续回落，对香港整体经济有多方面正面影响。首先，业主财务压力减轻，信心回升，有助刺激消费及投资意欲。其次，银行坏帐风险下降，金融体系更稳健，资金可更有效流向市场。再者，楼市气氛改善，交投活跃，带动相关行业如地产代理、装修及零售受惠。 

负资产是甚么？

「负资产」是指物业市值跌穿尚欠银行的按揭贷款本金，令业主即使出售单位套现，仍不足以清还贷款。假设一名买家于楼市高峰期以1000万元买入单位，并承造九成按揭（借贷900万元），一旦楼价下跌超过一成，单位市值跌至900万元以下，业主便陷入负资产。若楼价跌两成，市值降至800万元，业主出售单位后仍欠银行100万元，这差额就是负资产。这种情况在楼市下行周期较常见，反映资产价值不足以抵押贷款，对业主及银行均构成风险。

相关文章：负资产宗数创近10季新低 受惠楼价升势不断 次季料下试6000宗
 

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