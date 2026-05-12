葵涌酒店改学生公寓 华润隆地推招租 设900个宿位 月租6500元起

华润隆地于今年初以9.53亿购入的葵涌青山公路443号酒店项目，已打造为学生宿舍，命名「Brim Youth博誉学生公寓」，提供约900个住宿位，由公寓运营商iRENT参与招租，宿位入场费6500元。

该项目共提供约900个住宿位，房间户型涵盖单人套房及双人套房，合共6款户型，面积由约163方呎至260方呎，单人房间月租9600元起，双人房间月租每位6500元起，房间配备智慧门锁、提供书桌，独立鞋柜及衣柜、干湿分离浴室，单人套房设1.3或1.5米定制床品，部分更设半高床、独立洗衣干衣机、小沙发等；至于双人套房则设有双人书桌，以及两张1.1米定制床品等。

公寓运营商iRENT参与招租

华润隆地代表景鑫及iRENT创办人许沛文共同完成签约，iRENT创办人许沛文表示，iRENT在港创立逾 12 年，致力为赴港及在港青年提供及多元化居住方案。

由「Brim Youth博誉学生公寓」步行约10分钟，可到达港铁葵兴站，方便乘港铁抵达理工大学、城市大学、浸会大学等主要院校；项目亦计划设专属接驳巴士服务，直达港铁葵芳站及九龙塘。

此外，为配合住户的生活需要，项目亦设共享厨房、洗衣房、健身房、庭院及娱乐室，稍后亦将增设自修室等。

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