香槟大厦B座重建遭城规拒绝 原定申建酒店及商业综合体 恒基2024年逾17亿统一业权

有传奇色彩的尖沙咀香槟大厦B座早前已经拆卸，早在2024年已发展商恒基以17.28亿成功统一业权，在去年向城规会申请放宽发展密度及高限，以重建一幢楼高35层酒店及商业综合体，以提供餐饮场、会议室及159个酒店客房，日前获规划署不反对，城规会今日审议后决定拒绝有关申请。

恒基：仔细研究意见再决定下一步

恒基集团发言人表示，将仔细研究城规会的意见及相关文件，再决定下一步行动。

香槟大厦B座位于金巴利道16号，毗邻系内旗下美丽华酒店，目前属「商业（6）」地带，申请放宽建筑物高度及地积比率限制，以作准许的酒店用途。

项目地盘面积约1.23万方呎，当中地积比率由目前12倍，申请放宽25%至15倍发展，同步申请将其建筑物高度限制，由主水平基准上110米，放宽27%至140米，以重建1幢楼高35层、包括2层地库的酒店，合共提供159间房间，涉及总楼面逾18.42万方呎。

上述最新发展方案对比旧方案的楼高23层，楼层增加12层至35层，而房间数目旧方案的99间酒店客房，增加60个至159个，总楼面由约13.79万方呎增至逾18.42万方呎，即增加4.6万方呎或33.6%。

最新方案楼层分布方面，项目的1至17楼作商业用途，当中1至5楼为餐饮场，6至9楼属会议室，11至17楼为多功能厅，而酒店房间则设于19楼以上，地库1层和2层设30个私家车停车位和3个电单车停车位；项目预计在2029/30年落成。

资料显示，恒基自2011年起已密密收购香槟大厦单位业权，而B座直至2020年才收购逾8成业权，并在同年向土地审裁处申请强拍，直至2024年初以底价17.28亿成功统一业权发展，历时13年。据了解，该厦A座亦获恒基持续收购当中。

美丽华酒店在去年曾公布与大股东恒基达成协议，将以31.2亿收购香槟大厦权益，惟该交易其后告吹。

神剧《金宵大厦》原型 曾为知名寻欢地

香槟大厦位处尖沙咀市中心，曾是「凤楼集中地」，获日本媒体越洋介绍；多年前更因电视剧《金宵大厦》，以香槟大厦作为背景，成为旅游「打卡」热门地。

香槟大厦于1957年落成，楼龄69年，分为A及B座。该厦所在位置地皮，早年由何东家族持有，及后霍英东于1954年以113万购入，兴建10层高的商住大厦，是当时全九龙最高建筑物，极具代表性，地舖卖相机及钟表等，楼上住客非富则贵，是闹市中的豪宅。

曾是全九龙最高建筑物

70年代最风光，明星在此出入，著名医生聚集执业，惟80年代起逐渐衰落，更沦为黑帮及毒贩场地。90年代中期，香槟大厦部分单位更被划分为㓥房经营「一楼一凤」，大批内地妓女驻场，色情行业猖獗，吸引日本及外国媒体越洋报道及介绍。随后，警方于2017年3月大规模反黑行动后，大厦内色情事业亦近乎绝迹。

直至2019年，无线电视剧集《金宵大厦》的真实原型为香槟大厦，剧集以独突桥段讲述时空穿越，并带有诡异离奇情节，大获好评，片中并没有于香槟大厦实地拍摄，但重塑大厦内情况，在播影期间经常展现香槟大厦外貌，令该厦成为「打卡」热门地。由于广受欢迎，电视台于2022年4月播出「金宵大厦2」。另外，电影《旺角黑夜》、《黑白森林》、《野兽刑警》及黄耀明《春光乍泄》MV亦在大厦取景。

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