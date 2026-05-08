名人家族爆争产 手持楼契可放售或加按套现？专家拆解遗产物业买卖迷思

名人争产风波屡见不鲜，背后往往牵涉错综复杂的利益𫐖轕与家庭裂痕。近日城中再爆出瞩目的名定家事纠纷，有家族成员手持祖屋屋契扬言出售，令昔日和睦的家庭因财产问题引来关注。事实上，遗产物业的业权与按揭处理，绝不仅是豪门专属的恩怨情仇，普罗大众在继承物业时亦随时会遇上相同难题。为此，《星岛头条》特意请来中原按揭董事总经理王美凤，为读者逐一拆解遗产承办与物业套现的常见迷思。

王美凤：银行按揭审批需核实业权人身份

王美凤表示，若原业权人生前已立下清晰遗嘱，遗产分配便会按遗嘱进行。遗嘱指定的「遗嘱执行人」可向高等法院遗产承办处申请「遗嘱认证书」（Grant of Probate）。有关文件等同法院确认遗嘱有效，并正式授权执行人处理物业买卖。若原业权人没有订立遗嘱，合资格亲属需向法院申请成为遗产管理人(有法定优先次序)，并取得「遗产管理书」（Letters of Administration），才有权处理遗产，包括出售遗产物业。

俗称「遗产契」的物业，是指原业权人过身后，物业成为遗产。

她指出，在土地注册处正式登记「遗嘱认证书」后，银行一般会接受按揭申请。至于无遗嘱个案，在登记「遗产管理书」后，部分银行已可受理按揭申请，但亦有不少银行要求借款人先完成申请及登记「遗产归属契」（Assent），才会接纳按揭申请。这份文件的作用，主要是遗产管理人确认物业已由过身之业主转移至有关继承之受益人。

王美凤表示，若原业权人生前已立下清晰遗嘱，遗产分配便会按遗嘱进行。

若上述法律程序尚未完成，遗产物业的按揭申请一般会被拒。由于各银行对遗产物业的取态不一，最理想的做法，是事先向银行了解所需文件及批核条件。

至于将遗产物业加按套现，王美凤强调，并非「攞住份契就可以做」，目前物业之业权资料均需以土地注册处登记作准。银行必须核实业主身份，借款人亦须为合法业权人，否则银行一般不会接受有关申请。

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