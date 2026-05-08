4月私楼预售纸「零批出」美联：发展商积极推盘 已批未售单位跌至近4年新低

地政总署最新文件显示，上月未有任何项目获批预售，属今年1月以来第二度录得全月「零批出」，而滚存至上月底共有31个项目待批，涉及单位数达10620伙，为2024年11月底以来首度重上万伙水平。

上月底共10620伙待批

待批项目中以九龙区楼盘占15个最多，共涉5947伙；其次有10个新界区项目待批，提供4196个单位；香港岛方面有6个待批项目，设计单位数477个。其中涉及最多单位的单一期数项目为华懋与港铁合作的东涌牵引配电站项目1期，提供691个单位，预计落成为2029年10月31日，楼花期达42个月。

美联分析师岑颂谦指出，「零批出」配合近期发展商持续积极推盘，4月一手成交量企稳逾2000宗的高水平，累积货尾量得以减少。据该行统计，已批预售而未卖出的单位按月大减约26.2%至5986伙，创47个月新低。

累积待批预售单位数虽然创17个月新高，然而较2022年3月高位的24834伙少约57.2%；再者目前待批预售约万伙之中，涉及楼花期介乎逾30个月至40个月的单位共2911伙，占约27.4%；超过40个月则有1078伙，占整体约10.2%，反映发展商将远期项目提早申请预售，以提升未来推售部署的策略灵活度。

