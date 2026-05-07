首季四大核心区街舖空置率11.1% 美联马泰阳：旅游业向好 空置情况有望改善

美联工商舖今公布本港主要购物街舖最新空置及商户分布，美联集团行政总裁(住宅)暨美联工商舖行政总裁马泰阳表示，今年首季四大核心区街舖空置率报11.1%，虽然百分比仍有双位数，随旅游业情况向好，相信情况会改善，空置率有机会年内进一步下跌。

马泰阳说，商舖售价仍然受压，惟整体走势已渐趋回稳，核心区一线街道的街舖租金有望率先止跌回升，升幅介乎5%至10%；核心区二线街租金亦可望录得5%以内的轻微升幅。民生区售价料将继续「寻底」，租金仍以筑底横行为主。

美联旺舖董事江静明说，四核心区餐厅及外卖店商户数目由2025年第三季的1,971间增至2,006间，净增加35间，终止自2024年第一季高峰后的持续下跌趋势。见一些中低价餐饮集团持续扩张，相信空置情况有望好转。

江静明续指，夹公仔店持续扩张，4区内有68间，半年增加10间，于不同类型店舖中升幅较明显，主要因为开业所需专业设备及人手相对少，连带成本较低。