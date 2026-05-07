Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

首季四大核心区街舖空置率11.1% 美联马泰阳：旅游业向好 空置情况有望改善

楼市动向
更新时间：15:03 2026-05-07 HKT
发布时间：15:03 2026-05-07 HKT

美联工商舖今公布本港主要购物街舖最新空置及商户分布，美联集团行政总裁(住宅)暨美联工商舖行政总裁马泰阳表示，今年首季四大核心区街舖空置率报11.1%，虽然百分比仍有双位数，随旅游业情况向好，相信情况会改善，空置率有机会年内进一步下跌。

马泰阳说，商舖售价仍然受压，惟整体走势已渐趋回稳，核心区一线街道的街舖租金有望率先止跌回升，升幅介乎5%至10%；核心区二线街租金亦可望录得5%以内的轻微升幅。民生区售价料将继续「寻底」，租金仍以筑底横行为主。

美联旺舖董事江静明说，四核心区餐厅及外卖店商户数目由2025年第三季的1,971间增至2,006间，净增加35间，终止自2024年第一季高峰后的持续下跌趋势。见一些中低价餐饮集团持续扩张，相信空置情况有望好转。

江静明续指，夹公仔店持续扩张，4区内有68间，半年增加10间，于不同类型店舖中升幅较明显，主要因为开业所需专业设备及人手相对少，连带成本较低。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
22小时前
保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗
保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗
食用安全
8小时前
宝达邨双尸｜男死者疑钝物杀妻后上吊亡 8年前丧子 离婚「不归路」感绝望
01:57
宝达邨双尸｜男死者疑钝物杀妻后上吊亡 8年前丧子 离婚「不归路」感绝望
突发
4小时前
秀茂坪宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 警改列谋杀及自杀
01:57
宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 警改列谋杀及自杀
突发
7小时前
「等一齐执笠啦！」买笔嫌贵咒骂文具舖 罕见引大批零售店老板洗版控诉：香港实体零售已成笑话？｜Juicy叮
「等一齐执笠啦！」买笔嫌贵咒骂文具舖 罕见引大批零售店老板洗版控诉：香港实体零售已成笑话？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
初级大人必学！香蕉买返屋企唔好直接食？坊间实测赶走果蝇 靠呢个「平价神物」
食用安全
5小时前
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
社会
23小时前
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
楼市动向
10小时前
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
家居装修
2026-05-06 15:05 HKT
79岁萧芳芳罕谈早逝博士爸爸 豁达面对遗传病 双耳失聪多年日夜受一情况折磨
79岁萧芳芳罕谈早逝博士爸爸 豁达面对遗传病 双耳失聪多年日夜受一情况折磨
影视圈
7小时前