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未来3至4年一手私楼潜在供应跌破10万伙 逾3年新低 库存按季减3000伙

楼市动向
更新时间：11:32 2026-05-01 HKT
发布时间：17:23 2026-04-30 HKT

受惠近月新盘销情理想，据房屋局最新数据显示，未来3至4年私楼潜在供应量为10.1万伙，按季大减3000伙，创2022年第3季以来，近14个季度，即逾3年的新低水平，主要受到近月发展商积极去库存，连番取得报捷销情所致。有业界表示，首季新盘销售连番报捷，令一手库存量逐步减少，预计下半年潜在供应有望跌穿10万大关。

销情报捷 库存按季减3000伙

据房屋局公布的首季《私人住宅一手市场供应统计》数据显示，未来3至4年一手私楼供应减少，主要为已落成但未售出的单位显著回落，首季录得2万伙，较去年第4季的2.3万伙，按季减少3000伙，跌幅达13%。

建筑中的单位减去已预售单位数字仍然稳企6万伙以上水平，建筑中的单位数目约6.8万伙，减去已预售的6000伙，合计为6.2万伙，较去年第4季增加1000伙，升幅约1.6%；另已批出可随时动工的单位数目则有1.9伙，按季减少1000伙，两项数字变化「打个和」，总括未来3至4年一手私楼供应合计为10.1万伙，较上一季10.4万伙，按季减少3000伙，跌幅约2.88%，并属过去3个季度的最低，并与去年第2季度睇齐。

首季本港潜在供应显著回落，追塑过去潜在供应量，为2022年第3季录得9.5万伙以来，近14个季度，即逾3年新低水平。

值得一提为，除潜在供应减少，数据亦显示首季已落成的私楼单位数目大减至1600伙，较去年第4季约5100伙，按季减少3500伙，大幅回落68.6%。现时推售的新盘，不少已现楼形式推售，尤以启德区最为明显，当区现时推售的新盘，均已属现楼，在楼市升温下取得理想销情，带动数据显著回落。另一方面，楼市气氛回稳，发展商部署推盘步伐加快，数据显示，首季施工量录得4100伙，较去年第4季约1900伙，按季增加2200伙，升幅高达1.16倍。

房屋局公布首季一手供应统计，整体潜在供应按季减少3000伙。
房屋局公布首季一手供应统计，整体潜在供应按季减少3000伙。

楼市回稳施工量升1.16倍

团结香港基金副总裁兼公共政策研究院执行总监叶文祺表示，施工量增加反映发展商信心修复，但受制于过去数年施工放缓，短期落成量仍将受限。

仲量联行项目策略及顾问部资深董事李远峰表示，近期新盘销情持续畅旺，令未来3至4年的潜在供应显著回落，预计下半年有望跌穿10万伙，另一方面，2026年第一季私人住宅落成量仅1600伙，主要是因过往2、3年发展商减少投地所致。发展商在今年初已相继购入政府土地及重新启动项目，落成量将于2028年回复到健康水平。

业界：低息吸引用家投资客抢货

未来3至4年整体潜在供应创逾3年新低水平，主要受到季内发展商推盘定价策略仍趋保守，大多以贴市价，甚至低市价推售旗下项目，加上现时按揭息率维持在低水平，牵引市场购买力，除用家外，投资者亦大举出动扫货，造就新盘连番取得理想销情。有业界人士表示，虽然潜在供应回落，但整体供应仍然相当充裕，料楼价未来将平稳发展。

新盘踏入2026年以来，发展商推盘意欲大增，首季多达10个全新项目推售，带动楼市气氛显著回升，新盘定价策略未有因市况向好而大幅调高，仍维持以贴市价、甚至低市价推盘，以西沙一个大型项目为例，发展商以贴市价推售，即掀起入票潮，连番推售均取得沽清成绩；将军澳日出康城一个大型项目，首批以低市价15%推出，随即掀起抢购潮。有业界人士指出，新盘推盘策略得宜，除引发用家积极入市外，按揭息口维持在低水平，低息环境令供平过租情况渐浮现，引发投资者加快入市，新盘频获大手扫货，令新盘库存能在首季逐步回落。

团结香港基金叶文祺表示，近期新盘开售带动一手成交量理想，现楼货尾显著回落至少于2万伙，连跌4个季度，创近7个季度的低位，作为衡量短期供应的重要指标，建筑中及已落成未售单位亦回落至8.2万伙，为三年新低，反映库存压力正逐步缓解，整体潜在供应仍处于高位，但短期供应持续回落，反映发展商去库存取得显著成效，市场回暖讯号明确，整体数据反映一手市场正处于「供应充裕、库存回落、动工回升」的健康调整阶段，政府应持续稳定推地，并密切监测货尾及施工进度变化，以确保中期供应平稳。

泓亮咨询及评估董事总经理张翘楚表示，房屋局公布未来3至4年潜在供应按季减少3000伙，虽然显著回落，但整体数字仍反映未来私楼供应仍然十分充裕，在未有短缺的情况下，相信对楼价影响不会很大，料楼价平稳发展。
 

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