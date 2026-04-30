未来3至4年一手私楼潜在供应跌破10万伙 按季减3000伙

房屋局最新公布数据显示，截至3月底，未来3至4年一手私人住宅潜在供应10.1万伙，按季减少3,000伙，在建而未售出楼花单位，则按季增加1,000伙至6.2万伙，已批出但未动工的熟地，则按季减少1,000伙至1.9万伙。至于上季动工量则录得4,100伙，按季大增1.1倍。

受惠楼市回暖，发展商恢复建屋速度，上季度施工量4,100伙，虽然按季增加1.1倍；在落成量方面，上季录得1,600伙，则按季大减7成。

仲量联行项目策略及顾问部资深董事李远峰表示，私人住宅动工量连续两季上升，由2025年第三季800伙上升至今年一季4,100伙，反映发展商对未来新盘销情转趋乐观，不再担心供过于求的问题。

李远峰续称，有见近期新盘销情持续畅旺，令未来3至4年的潜在供应料于下半年跌穿10万伙。另一方面，2026年第一季私人住宅落成量仅1,600伙，主要是因过往2、3年发展商减少投地所致。发展商在今年初已相继购入政府土地及重新启动项目，落成量将于2028年回复到健康水平。