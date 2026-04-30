负资产宗数回落至1.14万宗 按季大减逾46% 创近十季新低 分析料用家投资者加快入市

金管局今日（30日）公布，截至2026年第一季末，负资产住宅按揭贷款宗数为11,424宗，较2025年第四季末的21,304宗下降46.4%。有关个案主要涉及银行职员住屋按揭贷款或按揭保险计划贷款，这类贷款按揭成数一般较高。

负资产住宅按揭贷款涉及金额，由2025年第四季末的1,054亿元，减少47.8%至2026年第一季末的550亿元。负资产住宅按揭贷款中无抵押部分金额由2025年第四季末的62亿元，减少至2026年第一季末的28亿元。

2026年第一季末拖欠三个月以上的负资产住宅按揭贷款比率为0.5%，高于2025年第四季末的0.31%，但仍维持低水平。

差饷物业估价署最新资料显示，本港楼价已连升10个月，3月份私人住宅售价指数更创自2023年11月后，即逾两年的新高。鉴于楼价持续上扬，负资产个案亦跟随回落。

经络曹德明：次季或下试6000宗水平

经络按揭转介首席副总裁曹德明表示，首季楼市交投回暖，楼价亦延续上升趋势。根据差饷物业估价署的最新资料显示，本港楼价已连升10个月，3月份私人住宅售价指数更创自2023年11月后，即逾两年的新高。鉴于楼价持续上扬，负资产个案亦跟随回落。

曹德明续指，在负资产个案中，拖欠超过3个月未偿还按揭贷款的比率为0.5%，仍属偏低水平，反映本港业主还款能力稳健。另一方面，近年采用高成数按揭的买家显著减少，根据香港按揭证券有限公司的资料显示，今年首季新取用按揭保险贷款宗数为1,431宗，为近七年的季度新低。住宅物业整体风险相对可控下，各大银行对按揭业务更具信心，近期已相继推出不同类型的按揭方案，并加码相关优惠，借以吸引优质客户，有利楼按市场健康发展。

此外，曹德明表示，现时楼市属「价量齐稳」的状态，息口处于合理水平，银行对住宅按揭业务趋向积极，加上经济逐步复苏，预计用家及投资者将加快入市步伐，近期个别发展商亦将其新盘提价出售。他预料今年楼价将保持升势，负资产次季将下试6000宗水平。

曹德明表示，银行对住宅按揭业务趋向积极，加上经济逐步复苏，预计用家及投资者将加快入市步伐。

中原按揭王美凤：楼市重拾升轨 物业估值上扬

中原按揭董事总经理王美凤指出，今年首季住宅按揭负资产数字进一步回落属市场预期，主因是今年楼价继续处于稳步回升步伐，同步带动物业估值上扬，今年第一季楼价平均上升约5.6%，而目前楼价已由2021年低位回升达13%，促使更多采用高成数按揭的负资产物业透过估值回升及按揭余额下降，令物业市值重新高于按揭欠款，从而成功脱离负资产行列，推动负资产数字进一步下跌。

王美凤预期，今年未来季度楼价仍处回升步伐，全年楼价料升逾一成，相信负资产数字将进一步跌穿万宗至四位数字水平。

负资产拖欠比率仍处低水平 实质风险仍低

王美凤认为，楼市继续造好加上高成数按揭使用率下跌，有助推动负资产数字继续减少，负资产风险亦进下步降低。随著楼按政策已全面放宽，买家依赖高成数按揭保险的需求明显减少，最新按保使用比例已维持约12%的相对低水平。高成数按保使用率下跌，亦意味著未来业主跌入负资产行列的潜在风险亦同步减少。

她指，虽然第一季负资产拖欠比率由0.31%稍升至0.5%，但对比过往2003年沙士期间拖欠比率约2%，现时的拖欠比率仍属于低水平，反映负资产个案供楼人士的持续还款能力甚佳。加上未来楼价料可继续回升，负资产个案已大幅减少并料可进一步回落，亦使负资产风险进一步降低，故此现时负资产个案的实质信贷风险仍甚低。

