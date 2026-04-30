港铁就屯门第16区站第二期咨询地建会 介绍项目及商务安排

港铁现正为推进屯门第16区站第二期物业发展项目作准备，并于昨日（29日）到访香港地产建设商会（地建会），向超过30名地建会会员介绍这项目内容及商务安排，并就规划方向及市场需求等交换意见。

港铁常务总监—物业及国际业务邓智辉表示，港铁继去年7月与地建会会面后，再次安排这次简介会，与会者提出的宝贵建议，将有助进一步优化项目规划及发展方向，配合市场需求，期待与地建会继续携手推动社区建设，为香港的长远发展注入新动力。

地建会执行委员会主席梁志坚表示，十分高兴港铁在规划过程中积极聆听业界意见，屯门第16区站第二期物业发展项目位处成熟社区，交通及配套完善，具备良好发展潜力，期待这项目进行招标，并深信项目可为业界、屯门社区及香港整体发展带来新的机遇。

港铁并表示，将尽快进行这项目的招标工作。

