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中环歌赋街旧楼下月22日举行强拍 底价2.77亿元

楼市动向
更新时间：14:33 2026-04-30 HKT
发布时间：14:33 2026-04-30 HKT

中环歌赋街旧楼获土地审裁处按批出强拍令，将于5月22日举行拍卖，底价2.77亿元。

楼龄68年 占地约4917平方呎

今次获批强拍物业，位于歌赋街35、37、37A、37B、39及39A号。物业为一幢五层高综合用途大厦，包括地库/地库下层。该物业面向歌赋街，设有两条公用楼梯，楼龄68年。根据入伙纸，地库下层之仓库及地面前部商舖均属非住宅用途；地库、地面后部以及一楼至四楼的中式公寓则属住宅用途。

按西营盘及上环分区计划大纲核准图编号S/H3/34，该土地现划为「住宅（甲类）10」用途，物业占地约4,917平方呎，可建楼面约3.8万平方呎。物业将以部分交吉、部分连现有租约及准用证（如有）及现有建筑物命令，并以「现状」为基础形式出售。

据报物业由九龙建业（0034）执行董事柯沛钧以个人名义申请强拍，仲量联行获委任为拍卖人，在5月22日（星期五）下午3时正公开拍卖。

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