本港P息维持5厘不变 按揭业界料HIBOR续维持封顶水平 定按吸引力增

美国联储局将于本港时间周四（30日）凌晨宣布议息结果，一如市场预期，基准利率维持在3.50%至3.75%不变，连续第三次会议按兵不动，本港发钞银行汇丰随后宣布维持利率5%不变。中原按揭董事总经理王美凤表示，美伊战事拖延增不确定性，预料联储局在今年第二及第三季仍会维持息率不变以观察形势。基于今年美国减息步伐放缓，H按息仍会维持现时3.25%水平一段时间，料定按计划吸引力增加。

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中原按揭王美凤：目前按息已属大众接受水平

王美凤表示，美国自2024年9月起已开展减息周期，减息幅度累计已达1.75厘，现时美息与预期之长期利率中位数已拉近，减息步伐有条件放慢，目前中东局势对不同经济领域的外溢影响令息率政策的观望时间延长，美国未来息率政策将取决于经济就业及通胀数据的最新变化。

她指，本港这次减息周期自2024年9月开始，银行加快减息令最优惠利率P于去年10月底已返回加息前最低水平，预期今年本港最优惠利率P维持现有处于最低水平。 至于银行同业拆息HIBOR，美国于去年12月进一步减息后，港元拆息续回落，与楼按相关的1个月拆息由去年10月平均为3.5%降至今年3月份为2.16%，最近约于2.4%徘徊，预期1个月拆息仍主要处于2厘多水平，本港H按息仍会维持于封顶水平3.25%一段时间。

中原按揭王美凤预料美息未来仍有下调空间。

王美凤指出，拆息回落反映银行资金成本下降，加上楼市向好增加银行放贷信心，当中客源多元化亦有利银行吸纳不同目标客源；而资金成本下降为银行扩大按揭优惠提供条件，造就最近银行具空间增加按揭回赠优惠。 而3月份接连有大型银行推出低息定按计划，目前共三家大型银行提供低息定按，有关定息率2.73%较主流H按息3.25%低半厘，基于今年美国减息步伐放缓，H按息仍会维持现时3.25%水平一段时间，料定按计划吸引力增加。

针对本港楼巿，王美凤表示，目前减息周期已处于后段，按息亦已回落并持续处于偏低水平，即使息率不变一段时间，目前按息已属大众接受水平，息率目前并非主导楼市的因素，现时楼市信心已全面恢复，复苏步伐稳健，市场对楼市向好、楼价回升的预期，造就多方入市需求上升，从而支撑楼市向好发展。

经络按揭曹德明：H按业主短期仍以3.25厘供楼

经络按揭转介首席副总裁曹德明表示，港美息虽维持不变，但目前新造按揭息率仍处于合理及可负担的水平，对比2024年减息周期前的高位，H按业主现时已节省约一成的利息开支；如选用大型银行推出的首三年2.73厘定息按揭计划，更可节省更多利息开支，变相提早减息。

此外，随著楼价回稳及成交量显著增加，市民的置业及投资信心亦有所提升，预计今年楼市将持续呈现「价量齐升」的格局。近期部分银行对按揭业务取态已转为积极，积极争取全年按揭业务，并陆续推出不同种类的按揭计划及上调按揭回赠优惠等，以吸引优质客户，预计按揭市场将随著楼市的稳定回升而持续增长。

经络按揭转介首席副总裁曹德明表示，港美息虽维持不变，但目前新造按揭息率仍处于合理及可负担的水平，对比2024年减息周期前的高位，H按业主现时已节省约一成的利息开支。

另一方面，今日一个月银行同业拆息（HIBOR）报2.44厘，曹德明表示，现时本港银行体系总结余仍维持约539亿港元，HIBOR大幅回落的空间相对有限，预计HIBOR上半年大致徘徊于2厘至3厘区间，H按业主短期内仍需以封顶息率3.25厘供楼。以现时一般新造H按计划为H+1.3%计算，HIBOR需要跌穿1.95%以下，H按实际按息及每月供楼开支才可进一步下降。

曹德明续指，地缘政治问题对通胀的影响仍有待观察。另外值得注意，是次参与议息投票的12名官员中，有4名投下反对票；而反对票的4名官员中，有3名支持维持利率不变，但不支持继续宽松货币政策，未来的息口及货币政策的走势仍继续存在不确定因素。不过他对减息预期仍持审慎乐观态度，料美联储下半年仍有减息机会，届时HIBOR或有机会进一步回落。

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