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旅游公司「升级搬迁」 租观塘创纪8期逾2.5万呎楼面 业界料月租73万

楼市动向
更新时间：10:21 2026-04-30 HKT
发布时间：10:21 2026-04-30 HKT

新地旗下创纪之城8期两全层楼面租出，涉约25168方呎，业界料月租约70万，新租客为企业对企业旅游平台公司，由同区创纪之城6期迁至此，新据点较旧址楼龄新，面积增加约8000方呎，属扩张兼「升级搬迁」。

租约为期6年

上址为观塘巧明街98号创纪之城8期32及33楼，每层面积约12584方呎 合共约25168方呎，由Global Business Travel Hong Kong Limited承租，租约为期6年，直至2032年2月16日，业界预期月租约73万，平均每呎29元。

新租客Global Business Travel Hong Kong Limited，为一间企业对企业的旅游平台公司，为商户提供管理出差旅行事宜包括会议和活动，提供软件及服务，致力于建立B2B旅游市场，提供商务旅行解决方案及咨询服务。

该公司早于2018年前承租创纪之城6期16及17楼，面积各约17117方呎，合共逾34.23万方呎，月租约104.4万，及至2019年11月只承租16楼，面积约17117方呎，今番迁至创纪之城8期32及33楼，属扩大楼面兼升级搬迁。

市场消息指，就该公司原址创纪之城6期16楼，现时由业主放盘招租，意向呎租26元，涉及月租约44.5万。创纪之城8期由新地及载通国际发展，总建筑面积115万方尺，由两个建筑部分组成，分别为基座楼高10层，占地约50万方呎商场，以及两座楼高20层的写字楼。

伟华置业1.65亿沽四洲两层 尚余一层意向8245万

另外，伟华置业旗下观塘敬业街41号四洲集团中心10及11楼全层易手，建筑面积各约16489方呎，易手价分别8244.5万，涉资共1.65亿，每呎约5000元，每层连2个车位，项目为全新项目，该项目由伟华置业发展，2023年落成，楼高32层，总楼面约329123方呎。

美联工商营业董事吴伟华表示，四洲集团中心现时加推仅余9楼全层，建筑面积约16489方呎，意向价8244.5万，每方呎约5000元，附送2个车位，物业交吉推出，该全层间隔方正实用，望城市景观，楼底高度约13呎2吋。

该大厦于2022年入伙，楼龄仅约4年，配备独立冷气系统，营运时间灵活，大厦设8部客梯及1部货梯。

该公司由2019年11月开始，承租创纪之城6期16楼全层，面积约17117方呎，今番搬迁属扩大楼面兼升级搬迁。
 

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